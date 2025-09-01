(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ ДРОНОМ УНИШТИЛИ ДВА РУСКА ХЕЛИКОПТЕРА Ноћни напад на базу на Криму
KИЈЕВ: Борбени дронови које су лансирали припадници Главне обавештајне управе (ГУР) украјинског министарства одбране погодили су два хеликоптера Ми-8 у руској авио-бази у Гвардијском код Симферопоља на Kриму и тегљач у Севастопољском заливу, објављено је данас на Фејсбук налогу ГУР.
"Још један борбени резултат настао из систематског рада јединице Духови специјалних снага ГУР министарства одбране Украјине на територији привремено окупираног Kрима. Два непријатељска хеликоптера Ми-8 су погођена дроновима. Процењена вредност онеспособљених руских војни летелица је од 20 до 30 милиона долара", наводи се у саопштењу ГУР, преноси Укринформ.
⚡️❗️ Мінус два російські 🚁Мі-8 💥 та один 🛥️буксир💥: ГУР продовжує нищити окупантів у т.о. Криму.
▪️ Спецпідрозділ «#Примари» вдарив по авіабазі росіян у Гвардійському біля #Сімферополя — знищено два гелікоптери Мі-8 вартістю до $30 млн.
А в бухті Севастополя розвідники… pic.twitter.com/LwmkYUjqvN
— Ukraine News UP (@by_Ukraine) September 1, 2025
Украјинска новинска агенција пренела је раније да су борци специјалне јединице ''Духови'' ГУР погодили и руски радарски систем Утјос-Т, радио-телескоп РТ-70, осматрачки систем Глонас, ваздухопловну радарску станицу МР-10М1 Мис М1 и радарску станицу 96L6-AP.