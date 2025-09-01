clear sky
(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ ДРОНОМ УНИШТИЛИ ДВА РУСКА ХЕЛИКОПТЕРА Ноћни напад на базу на Криму

01.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Дрон
Фото: Илустрација, АI

KИЈЕВ: Борбени дронови које су лансирали припадници Главне обавештајне управе (ГУР) украјинског министарства одбране погодили су два хеликоптера Ми-8 у руској авио-бази у Гвардијском код Симферопоља на Kриму и тегљач у Севастопољском заливу, објављено је данас на Фејсбук налогу ГУР.

"Још један борбени резултат настао из систематског рада јединице Духови специјалних снага ГУР министарства одбране Украјине на територији привремено окупираног Kрима. Два непријатељска хеликоптера Ми-8 су погођена дроновима. Процењена вредност онеспособљених руских војни летелица је од 20 до 30 милиона долара", наводи се у саопштењу ГУР, преноси Укринформ.

 

 

Украјинска новинска агенција пренела је раније да су борци специјалне јединице ''Духови'' ГУР погодили и руски радарски систем Утјос-Т, радио-телескоп РТ-70, осматрачки систем Глонас, ваздухопловну радарску станицу МР-10М1 Мис М1 и радарску станицу  96L6-AP.

 

Украјина украјина русија Рат у Украјини
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
