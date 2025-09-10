light rain
ВИШЕ ОД 13.500 ЗАТВОРЕНИКА НА СЛОБОДИ! Масовно бегство из НЕПАЛСКИХ ЗАТВОРА, полиција у хаосу

10.09.2025. 16:07
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Tanjug (AP Photo/Niranjan Shrestha)

КАТМАНДУ: Из затвора широм Непала побегао је 13.571 затвореник, јавља Непал њуз.

Више од 500 притвореника је у бекству након што су полицијске канцеларије нападнуте и запаљене.

Према подацима из полицијских станица, побегли су затвореници из затвора у Накхуу, Џумки, Каилалију, Даделдури, Синдулију, Раутахату и другим местима.

 Како је изјавио портпарол Централне полиције Бинод Гимире, у току је потрага за бегунцима.

Организатор бомбашког напада у Џанакпуру, Санџај Сах и други су побегли из затвора Накху. 

Председник Националне независне странке Рави Ламичане, који се налазио у Накхуу, пуштен је из затвора.

