ВИШЕ ОД 13.500 ЗАТВОРЕНИКА НА СЛОБОДИ! Масовно бегство из НЕПАЛСКИХ ЗАТВОРА, полиција у хаосу
10.09.2025. 16:07 16:14
КАТМАНДУ: Из затвора широм Непала побегао је 13.571 затвореник, јавља Непал њуз.
Више од 500 притвореника је у бекству након што су полицијске канцеларије нападнуте и запаљене.
Према подацима из полицијских станица, побегли су затвореници из затвора у Накхуу, Џумки, Каилалију, Даделдури, Синдулију, Раутахату и другим местима.
Како је изјавио портпарол Централне полиције Бинод Гимире, у току је потрага за бегунцима.
Организатор бомбашког напада у Џанакпуру, Санџај Сах и други су побегли из затвора Накху.
Председник Националне независне странке Рави Ламичане, који се налазио у Накхуу, пуштен је из затвора.