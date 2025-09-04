overcast clouds
21°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЕЛЕНСКИ: КРАЈ РАТА МОГУЋ ПО "КОРЕЈСКОМ СЦЕНАРИЈУ" Украјина жели безбедносне гаранције

04.09.2025. 09:07 09:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Зеленски
Фото: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да је крај рата у тој земљи могућ према "корејском сценарију", али да то не одговара Украјини са становишта безбедносних гаранција.

''Јужна Kореја је пример тријумфа вредности. Њен развој није сразмеран развоју Северне Kореје, где је дошло до стварног економског и цивилизацијског пада. Јужна Kореја је направила скок напред у цивилизацијском, технолошком и економском смислу јер негује хуманизам'', тврди Зеленски.

Према његовим речима, крај рата по ''корејском сценарију" је вероватан за Украјину, али је претња од Северне Kореје несразмерна руској, а ниво безбедносних гаранција за Јужну Kореју је много већи, преноси Укринформ.

"Све је могуће, али мора да се каже да Јужна Kореја има великог савезника - Сједињене Америчке Државе. И, верујте ми, имају много система противваздушне одбране који гарантују њихову безбедност", рекао је Зеленски.

Он је напоменуо да Украјина тежи да добије поуздане гаранције безбедности, као што су системи Патриот које Јужна Kореја има, истакавши да је руска претња Украјини до десет пута већа него севернокорејска Јужној Kореји.

"Идентична репродукција јужнокорејског модела вероватно неће одговарати Украјини са безбедносне тачке гледишта", рекао је Зеленски, додајући да поштује економски модел те земље.

Украјина украјина председник Рат у Украјини Володимир Зеленски
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај