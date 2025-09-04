ЗЕЛЕНСКИ: КРАЈ РАТА МОГУЋ ПО "КОРЕЈСКОМ СЦЕНАРИЈУ" Украјина жели безбедносне гаранције
KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да је крај рата у тој земљи могућ према "корејском сценарију", али да то не одговара Украјини са становишта безбедносних гаранција.
''Јужна Kореја је пример тријумфа вредности. Њен развој није сразмеран развоју Северне Kореје, где је дошло до стварног економског и цивилизацијског пада. Јужна Kореја је направила скок напред у цивилизацијском, технолошком и економском смислу јер негује хуманизам'', тврди Зеленски.
Према његовим речима, крај рата по ''корејском сценарију" је вероватан за Украјину, али је претња од Северне Kореје несразмерна руској, а ниво безбедносних гаранција за Јужну Kореју је много већи, преноси Укринформ.
"Све је могуће, али мора да се каже да Јужна Kореја има великог савезника - Сједињене Америчке Државе. И, верујте ми, имају много система противваздушне одбране који гарантују њихову безбедност", рекао је Зеленски.
Он је напоменуо да Украјина тежи да добије поуздане гаранције безбедности, као што су системи Патриот које Јужна Kореја има, истакавши да је руска претња Украјини до десет пута већа него севернокорејска Јужној Kореји.
"Идентична репродукција јужнокорејског модела вероватно неће одговарати Украјини са безбедносне тачке гледишта", рекао је Зеленски, додајући да поштује економски модел те земље.