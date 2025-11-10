ЗЕЛЕНСКИ: СВИ СЕ ПЛАШЕ ТРАМПА, ОСИМ МЕНЕ Украјински председник о свом односу са америчким колегом
KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је да се цео свет плаши америчког председника Доналда Трампа, али не и он, и негирао је тврдње да је Трамп бацио карте са линијама фронта у Украјини током њиховог бурног састанка у октобру у Белој кући, када је очекивао да ће добити америчке крстареће ракете "томахавк".
"Није ништа бацао. Сигуран сам", рекао је Зеленски новинарима у Kијеву, који је односе са Трампом описао као "нормалне", "пословне" и "конструктивне", преноси данас Гардијан.
Kако су медији јавили након састанка, Трамп је наводно вршио притисак на Зеленског да прихвати максималистичке услове руског председника Владимира Путина за окончање рата, и рекао је Зеленском да ће руски лидер "уништити" Украјину ако се не сложи са Путиновим условима.
Зеленски је казао и да се "сви на свету" плаше Трампа, али не и он.
"Не... ми нисмо непријатељи Америке. Ми смо пријатељи. Па зашто бисмо се плашили", рекао је Зеленски.