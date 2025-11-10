overcast clouds
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЕЛЕНСКИ: СВИ СЕ ПЛАШЕ ТРАМПА, ОСИМ МЕНЕ Украјински председник о свом односу са америчким колегом

10.11.2025. 08:27 08:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Зеленски
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrea Rosa

KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је да се цео свет плаши америчког председника Доналда Трампа, али не и он, и негирао је тврдње да је Трамп бацио карте са линијама фронта у Украјини током њиховог бурног састанка у октобру у Белој кући, када је очекивао да ће добити америчке крстареће ракете "томахавк".

"Није ништа бацао. Сигуран сам", рекао је Зеленски новинарима у Kијеву, који је односе са Трампом описао као "нормалне", "пословне" и "конструктивне", преноси данас Гардијан.

Kако су медији јавили након састанка, Трамп је наводно вршио притисак на Зеленског да прихвати максималистичке услове руског председника Владимира Путина за окончање рата, и рекао је Зеленском да ће руски лидер "уништити" Украјину ако се не сложи са Путиновим условима.

Зеленски је казао и да се "сви на свету" плаше Трампа, али не и он.

"Не... ми нисмо непријатељи Америке. Ми смо пријатељи. Па зашто бисмо се плашили", рекао је Зеленски.

Украјина украјина председник Володимир Зеленски Доналд Трамп
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај