ЖЕСТОКИ НАПАДИ НА ХАРКОВ И ОДЕСУ Покушај терористичког напада на Кримски мост ЗЕЛЕНСКИ СТИГАО У ВАШИНГТОН (ФОТО/ ВИДЕО)
У руском нападу на Харков рањено је најмање 17 људи, троје је погинуло, међу којима је и девојчица старости од годину и по дана, саопштио је регионални гувернер Олех Сињехубов 18. августа.
Оштећено је око десетак стамбених зграда и пет паркираних возила.
Спасилачке операције су и даље у току на местима руских напада. Градоначелник Харкова Ихор Терехов раније је пријавио да је ракета погодила стамбену зграду у Индустријском округу. Од јачине детонације оштећено је више од 1.000 прозора.
Напади на Суми, гађана и околина
Експлозије су се чуле и у североисточном граду Сумију око 22:45 сати. Гувернер области, Олех Хрихоров, изјавио је да је ракета погодила подручје у близини образовне установе, али да није било жртава.
Касније је саопштено да је руска војска гађала погранично село Нова Слобода вођеном авио-бомбом, при чему је повређена жена од 57 година и оштећено десетак кућа. Дрон је погодио и село Миропиља, где је повређен возач који је потом хоспитализован.
Експлозије у Одеси
У јужном граду Одеси, експлозије су пријављене око 23:40 сати током наставка ракетног напада, пренела је новинска агенција Суспилне.
Украјинска војска јача положаје у Сумској области
Врховни командант Оружаних снага Украјине Александар Сирски наредио је војсци у Сумској области да учвршћује положаје, без обзира на губитке, речено је Спутњику у руским безбедносним агенцијама.
Игноришући губитке, противник је бацио све расположиве ресурсе у битку како би зашао у са бокова руске групе „Север“ у Јунаковки.
Зеленски стигао у Вашингтон
Шеф украјинског режима Владимир Зеленски објавио је да је стигао у Сједињене Америчке Државе, где ће се у понедељак, 18. августа, састати са својим америчким колегом Доналдом Трампом.
„Већ сам стигао у Вашингтон. Сутра ћу се састати са председником Трампом. Сутра ћемо разговарати са европским лидерима. Захвалан сам председнику Сједињених Држава на позиву“, написао је Зеленски на свом телеграм каналу.
Нагласио је да Украјина инсистира на дугорочном миру.
„И надам се да ће наша заједничка снага са Америком, са нашим европским пријатељима, приморати Русију на прави мир“, закључио је Зеленски.
Спречен покушај терористичког напада на Кримски мост
Федерална служба безбедности Руске Федерације саопштила је да је спречила нови покушај украјинских специјалних служби да дигну у ваздух Кримски мост бомбом велике снаге, постављеном у аутомобил којим је требало да управља ништа не слутећи камиказа. Ухапшени су сви који су били умешани у унос импровизоване направе у Русију.
„Федерална служба безбедности Руске Федерације спречила је нови покушај украјинских специјалних служби да изведу терористички напад на Кримски мост коришћењем аутомобила натовареног експлозивом. Утврђено је да је возило са импровизованом експлозивном направом велике снаге стигло у Русију из Украјине, пролазећи транзитом кроз низ земаља. Прешло је руско-грузијску границу на међународном граничном прелазу ’Верхњи Ларс’ у Републици Северна Осетија и требало је да буде пребачено у Краснодарски крај на аутовозу, којим је управљао приватни возач“, наводи се у саопштењу.
Према информацијама ФСБ-а, аутомобил са бомбом касније је требало да буде предат другом возачу – он је требало да се тим возилом упути ка Криму преко Кримског моста „и постане несвесни терориста-самоубица, којег је кијевски режим планирао да искористи ’на превару’.“
„Упркос свим лукавствима украјинских терориста, припадници ФСБ-а Русије успели су на време да открију њихове планове, пронађу и обезвреде експлозивну направу пажљиво сакривену у аутомобилу ’Шевроле Волт’, као и да ухапсе сва лица која су била умешана у њен транспорт на територију наше земље“, наглашава се у саопштењу.