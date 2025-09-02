БРОДИЋ "АПАТИНКА" ПЛОВИЋЕ И ТОКОМ СЕПТЕМБРА Ово су цене превоза
Јавно предузеће „Дунавска обала“ објавило је распоред септембарских вожњи туристичким бродићем „Апатинка“, намењених свим љубитељима Дунава, природе и панорамских тура.
Током септембра, планиране су четири вожње, а њихов распоред је следећи:
септембар у 10 часова – Марина – Мишвалд (трајање 1 сат и 30 минута; цена 550 динара)
септембар у 17 часова – Марина – Залив – Велики лиман (трајање 1 сат; цена 500 динара)
септембар у 11 часова – Марина – Лавач (трајање 2 сата; цена 600 динара)
септембар у 17 часова – Марина – Вагони (трајање 1 сат и 30 минута; цена 550 динара).
Организатори истичу да су резервације обавезне, а заинтересовани грађани своје место могу обезбедити позивом на број 025/515 – 00 – 68, сваког дана од 8 до 20 часова, или лично на рецепцији ЈП „Дунавска обала“, на адреси Дунавска обала бб Апатин.