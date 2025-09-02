scattered clouds
ЧЕТИРИ БЕБЕ РОЂЕНЕ НА ДАН ГРАДА СУБОТИЦЕ За мајке поклон ваучери, цвеће и плакете

02.09.2025. 17:06 17:16
Пише:
Дневник
Извор:
С.Иршевић
Коментари (0)
с

Представници града Суботице 2.септембра традиционално обилазе мајке и бебе које су рођене на рођендан Суботице 1. септембра.

У породилишту Опште болнице Суботица рођене су четири бебе  на Дан града, а  Маја Пејовић, Ивана Милиновић и Јелена Тешић  донеле су на свет четири дечака, јер је  Маја  родила близанце.

Помоћник градоначелника Срђан Самарџић, у име градоначелника Суботице Стевана Бакића, и заменик председника Скупштине града Небојша Црногорац, у име председника Скупштине Даниела Ђивановића, посетили су  мајке и уручили им плакете, поклон ваучере и цвеће.

с
Фото: званични сајт Града Суботице

"Има ли веће радости од радости родитељства. Управо смо ту у Општој болници да у оквиру прославе Дана града као заједница поделимо радост са родитељима и нашим новим суграђанима. Ово је један мали, симболични гест у облику мера које се спроводе као вид пронаталитетне политике Владе Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и локалне самоуправе. Свима желим сву срећу, а посебно бебама које ће свој рођендан да славе када наш град обележава свој дан", рекао је Срђан Самарџић.

Заменик председника Скупштине града Небојша Црногорац истакао је значај ове традиције: "На Дан града сви смо богатији, они као родитељи ми као друштвена заједница али нас уједно то обавезује и подсећа да ми као друштвено одговорни људи не престанемо да улажемо напор и енергију да услови у болници у овом одељењу буду што пријатнији и лепши, јер то деца, ова установа и грађани заслужују."

Помоћник директора Опште болнице Суботица др Душан Шулић потврдио је да су мајке и бебе у добром здравственом стању.

"На Дан града, 1. септембра добили смо четири нова суграђанина, једна трудноћа је била близаначка па су три мајке на свет донеле четири дечака. Мајке и бебе су добро и то је један диван моменат који се додатно увеличава овим гестом града Суботице", рекао је др Душан Шулић.

Град Суботица захвалио се медицинском особљу на професионалном раду и позвао је све грађане да подрже пронаталитетне политике које спроводе државне и локалне институције.

 

 

суботица дан града бебе
Војводина Бачка
