ДЕЧЈА ГРАЈА У НОВОМ ПРОСТОРУ: Вртић „Цицибан“ добија ново крило
РУСКИ КРСТУР: Ускоро би могла почети реконструкција и доградња новог крила вртића „Цицибан” у Руском Крстуру, у општини Кула, пошто је потписан уговор за финансирање прве фазе радова, чија укупна вредност износи 90 милиона динара, од чега је у овој години обезбеђено 45 милиона ребалансом покрајинског буџета.
Како је најавио председник општине Кула Дамјан Миљанић, стари део објекта који неће бити реконструисан, добиће нову намену која ће бити у складу са потребама мештана и комплементарна са вртићем, а о томе ће одлучити мештани Руског Крстура путем анкете коју ће спровести Месна заједница.
Пројекат подразумева доградњу дела објекта, као и реконструкцију крова, адаптацију и санацију унутрашњих просторија и енергетску санацију фасаде. Планирано је да буду дограђена четири дневна боравка, четири санитарна чвора, као и просторија за васпитаче и наткривене терасе. Након реконструкције и доградње, вртић „Цицибан“ имаће осам дневних боравака за три јаслене и пет мешовитих група. Јаслене групе имаће директно приступ свом санитарном блоку.
За пет боравака предвиђено је четири санитарна чвора (посебно мушки и женски). Дневни боравак имаће површину између 40 и 50 квадратних метара, и према правилнику моћиће да прими између 20 и 25 деце, односно, капацитет вртића биће између 160 и 170 деце.
Вртић „Цицибан” ради у склопу Предшколске установе „Бамби” из Куле и покрива сва насељена места: Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар, а свој рад реализује у 11 вртића. Обухвата целодневни боравак (јаслице и обданиште) и полудневни боравак. Објекат вртића „Цицибан” у Руском Крстуру ради од 1972. године и тада је смештен у стару реновирану кућу. Због повећања броја деце, објекат је реновиран 2001. године и у продужетку старе зграде изграђен је нови део.
Оба објекта су спојена великом заједничком трпезаријом. Међутим, због дотрајалост објекта, као и потребе за већим капацитетима, било је неопходно реконтруисати га и доградити, како би се обезбедио безбедан боравак деце и запослених.