ОДРЖАНИ „ПЕТРОВОСЕЛСКИ ДАНИ – МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА” Први пут стигла финансијска подршка од Владе Србије

13.08.2025. 12:44 12:49
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
сусрети
Фото: Општина Бечеј

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО: На кишмолској плажи у Бачком Петровом Селу одржана је манифестација „Петровоселски дани - Михољски сусрети села“.

Спортско-рекреативне игре биле су у фокусу манифестације, а у такмичењу у кувању свињског паприкаша учешће је узело 25 екипа. 

Председник општине Бечеј др Вук Радојевић посетио је манифестацију, и том приликом је рекао да се и ове године Петровоселски дани обележавају на обали Тисе, на плажи коју сваке године Општина Бечеј заједно са мештанима и месном заједницом уређује, како би била у складу са потребама становника.

сусрети
Фото: Општина Бечеј

– Први пут смо добили подршку Владе Републике Србије, односно Министарства за бригу о селу. На тај начин је овај догађај добио на квалитету, јер је њен значај препознат на националном нивоу – казао је др Радојевић. 

По његовим речима, годинама уназад је општинским средствима, у сарадњи са месном заједницом, улагано у одржавање плаже и њено уређење, па је тако обезбеђен и понтон, а уређен је и терен за одбојку на песку. 

сусрети
Фото: Општина Бечеј

- На понос свих је што кишмолска плажа окупља подједнако и српски и мађарски живаљ. Они се друже, заједно уживају и мислим да је то права слика Бачког Петровог Села - рекао је председник бечејске општине.

Министарство за бригу о селу подржало је манифестацију са 500.000 динара, Општина Бечеј са 250.000, а организатор је Месна заједница „8. октобар“ Бачко Петрово Село.

Војводина Бачка
