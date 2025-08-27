ОПШТИНА БЕОЧИН ДАРИВАЋЕ ОСНОВЦЕ И ове године бесплатни комплети уџбеника за основце и свечани пријем првака у школама
Четврту годину заредом, Општина Беочин реализовала је набавку школских комплета уџбеника за све ученике од првог до осмог разреда, који похађају две основне школе на територији Општине Беочин, а у складу са вишегодишњом праксом, припремљени су и поклон пакети школског прибора за све ђаке прваке.
Подела бесплатних уџбеника за ученике Основне школе „Јован Грчић Миленко“ одржаће се у холу централне школе у Беочину, у суботу 30. августа од 8 до 12 часова - за ученике од I до IV разреда, као и од 12 до 16 часова - за ученике од V до VIII разреда.
Ученици који похађају Основну школу „Јован Поповић“ из Сусека, моћи ће да преузму своје комплете уџбеника у понедељак 1. септембра, како у матичној школи у Сусеку, тако и у подручним школама у Баноштору, Свилошу и Лугу.
Свечани пријем првака предвиђен је у петак, 29. августа са почетком у 9 часова у амфитеатру Основне школе „Јован Грчић Миленко“ у Беочину, док ће пријем првака у подручним школама у Раковцу, Беочин селу и Черевићу такође бити уприличен истог дана са почетком у 9 часова.
Основна школа „Јован Поповић“ из Сусека пожелеће добродошлицу првацима у понедељак, 1. септембра у 8 часова у Баноштору, у 8.30 у Сусеку и у 9 часова у подручном одељењу у Лугу.
Општина подсећа да сви основци са територије општине Беочин који путују до школе, имају право и на регресирање путних трошкова у износу од 100 одсто цене месечне карте, те да родитељи благовремено доставе школама попуњене захтеве за издавање месечних аутобуских карата и пријаве за регресирање путних трошкова.
Општина Беочин жели ученицима, свим учитељима, наставницима и школском особљу срећан и успешан почетак шкослке године!