clear sky
35°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ВИШЕ ЂАКА ПРВАКА НЕГО ЛАНЕ У школске клупе сешће 310 ученика

13.08.2025. 12:47 12:56
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
темерин
Фото: Општина Темерин

Општина Темерин похвалила се чињеницом да ће у школској 2025/2026. години, у први разред кренути 310 ученика, што је за 30 одсто више у односу на прошлу годину, када је у школске клупе село 238 првака.

Највише ученика уписано је у ОШ „Петар Кочић“, чак 190 ђака, док ће у ОШ „Славко Родић“ кренути 57 првака. У ОШ „Кокаи Имре“ поћи ће 35 малишана, док је у ОШ „Данило Зеленовић“ уписано 28 ученика првих разреда.

Председник општине Темерин Младен Зец истакао је чињеницу да је повећање броја првака најбољи показатељ да та општина расте и постаје све привлачнији за младе породице.

– Подршка породици почиње од првог школског дана. Повећање броја ђака првака и све већа издвајања за образовање обавезују нас да наставимо да радимо на стварању још бољих услова за школовање и одрастање деце у нашој општини – поручио је Зец.

С обзиром на то да је повећан број првака ове школске године, за бесплатне комплете уџбеника за све ђаке прваке издвојено је чак 4,3 милиона динара, што представља повећање за више од 75 одсто  у односу на прошлу годину. 

– Поред бесплатних уџбеника, општина издваја и 480.000 динара за поклон пакете за све прваке. Пакети ће бити прилагођени потребама деце и садржаће лектире за децу српске националности,  радни лист за графомоторику за децу мађарске националности,  интерактивне сликовнице,  школски прибор – каже председник темеринске општине. 

темерин
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај