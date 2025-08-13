У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ВИШЕ ЂАКА ПРВАКА НЕГО ЛАНЕ У школске клупе сешће 310 ученика
Општина Темерин похвалила се чињеницом да ће у школској 2025/2026. години, у први разред кренути 310 ученика, што је за 30 одсто више у односу на прошлу годину, када је у школске клупе село 238 првака.
Највише ученика уписано је у ОШ „Петар Кочић“, чак 190 ђака, док ће у ОШ „Славко Родић“ кренути 57 првака. У ОШ „Кокаи Имре“ поћи ће 35 малишана, док је у ОШ „Данило Зеленовић“ уписано 28 ученика првих разреда.
Председник општине Темерин Младен Зец истакао је чињеницу да је повећање броја првака најбољи показатељ да та општина расте и постаје све привлачнији за младе породице.
– Подршка породици почиње од првог школског дана. Повећање броја ђака првака и све већа издвајања за образовање обавезују нас да наставимо да радимо на стварању још бољих услова за школовање и одрастање деце у нашој општини – поручио је Зец.
С обзиром на то да је повећан број првака ове школске године, за бесплатне комплете уџбеника за све ђаке прваке издвојено је чак 4,3 милиона динара, што представља повећање за више од 75 одсто у односу на прошлу годину.
– Поред бесплатних уџбеника, општина издваја и 480.000 динара за поклон пакете за све прваке. Пакети ће бити прилагођени потребама деце и садржаће лектире за децу српске националности, радни лист за графомоторику за децу мађарске националности, интерактивне сликовнице, школски прибор – каже председник темеринске општине.