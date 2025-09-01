clear sky
ПРЕСТОНИЦА ТАМБУРИЦЕ И ЛУБЕНИЦА У СРЦУ БАЧКЕ У Дероњама четири генерације живе под истим кровом; Заједничким снагама унапређују село

01.09.2025. 09:34 10:09
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
деро
Фото: Дневник / Л. Радловачки

Тачно између Оџака и Бача налази се село Дероње, смештено уз стари ток Мостонге, односно данашњи део канала ДТД.

О овом месту свако понешто зна, јер је однекуд нешто макар начуо, тако да смо у Дероње и сами отишли са скромним предзнањем које је сада поприлично обогаћено. Али и даље минимално у односу на знање оних који у том селу живе...

дероње

– Код нас се 90 одсто мештана бави пољопривредом – најпре нам каже председник Савета МЗ Дероње Игор Праћа, напомињући да је лубеница нешто по чему је Дероње препознатљиво. 

– Озбиљна количина бостана узгаја се код нас, имамо неке људе који раде и по 20 јутара. Кад крене сезона лубеница, нама су улице препуне приколица, а у целом селу не можеш радника да пронађеш за шта год да ти затреба.

Осим наведеног, Дероњчани сеју и соју, кукуруз, пшеницу, а овај крај некад је био и познат по фармама музних крава.

дероње
Фото: Дневник / Л. Радловачки

– Раније сам радио анкете по пијаци, питао сам мештане шта им треба у селу. Све сам то записивао и до сада смо доста тога и урадили. На пример, тражили су паркинг код амбуланте, решили смо. Направили смо и два дечја игралишта, еко-чесму... Довукли смо јавну расвету до Дероњских салаша, где их имамо 70 регистрованих. Сад нам је приоритет да решимо путну инфраструктуру јер се структура саобраћаја променила, као и водовод и канализацију за шта радимо пројекте и чекамо да се обезбеди новац, јер то све много кошта. Правићемо и пешачку стазу на бенту канала, са све расветом, клупама и кантама – истиче Праћа, додајући да му је жао што није дочео самодопринос који би умногоме решио проблеме које имају у селу.

Де, Роње!

Прво помињање насеља Дероње (под мађарским именом Déronya) датира из 1764. године, али живот на том подручју постојао је и пре више од 7.500 година. Доказ за то јесу пронађени остаци у атару уз само село, данас под називом Доња Брањевина, а међу којима је Црвенокоса богиња постала најпрепознатљивија и својеврсни симбол европског неолита.

Сам назив села везује се за легенду да је у месту постојао коњ Роње, ком је газда, терајући га да иде кроз блато, стално узвикивао: „Де, Роње!”

У Дероњу или Дероњама (кажу мештани да су оба облика исправна, будући да Србијанци на крају стављају „е”, а сви остали „ама”) на спавању има око 2.500 људи, од којих је око 200 Рома, имају једну мађарску и једну немачку породицу, док су све остало Срби – из Босне и са југа Србије.

дероње
Фото: Дневник / Л. Радловачки

– Овде у селу је обичај да деца не излазе из куће, већ да четири генерације живе под истим кровом. Међутим, то почиње да се мења, па је око пет кућа у селу купљено преко пројекта министарства за рурални развој – вели наш саговорник, те помиње и ватрогасце из ДВД-а који су обновили возни парк донацијама из иностранства, док опрему редовно набављају захваљујући Општини Оџаци.

Кад село замирише на погачице и крофне

Пука је случајност била што су се чланице Удружења жена „Златне нити” договориле да своје чувене погачице и крофне пеку у среду, уместо у четвртак на светац, па је и наша екипа имала част и задовољство да их проба. Наиме, сваког четвртог дана у недељи мештанке се организују и од 7-7.30 крећу с прављењем погачица и крофни, које потом до 15 часова продају испред етно-
-куће у самом центру и то по цени од 50 динара по комаду.

– Наше опредељење, као жена у удружењу, јесте вез на платну, али од крофни и погачица се финансирамо – каже председница Божана Мијин Николић. – Ово је село у ком се одувек много месило, кисела теста су овде позната, жене су за то махери. Не постоји тајни састојак, битно је да се све добро умеси!

дер
Фото: Дневник / Л. Радловачки

Осим неприкосновене хране, вредне жене из „Златних нити” воде рачуна о великој кући коју су добиле на коришћење, а која је некад припадала католичкој цркви као парохијски дом. Након што су га довеле у ред, сваку просторију су преуредиле тако да сад имају мештанску собу, србијанску, католичку и изложбену.

– Ова кућа је стара више од 290 година и под заштитом је. А пре него што смо ми овде ушле, била је затворена 40 година! Тада су се мештани организовали и сређивали, смеће су износили тракторима... Наравно, некад је и нас жена било више, тако да се сад трудимо да се све ово не затвори – наглашава наша саговорница, те додаје да умор у потпуности нестане кад музика засвира.

деро
Фото: Дневник / Л. Радловачки

Било како било, најлепше је кад се окупљају око манифестације „Тамбура у срцу Дероња”, „Крофнијаде”, Фудбалског клуба „Омалдинац”, КУД „Сеферин”, ликовне колоније „Св. Рафаило Момчиловић” која данас почиње и одржава се по 20. пут...

дероње
Војводина Бачка
