СТАРА ЦРКВА У МАГЛИЋУ ПОСТАЈЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Почели радови у Еванггелистичком храму подигнутом почетком 19. века СЕЋАЊЕ НА НЕМАЧКЕ ДОСЕЉЕНИКЕ И ОСНИВАЧЕ БУЉКЕСА

27.08.2025. 10:35 11:26
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
kombo
Фото: Општина Бачки Петровац

У току је реконструкција и адаптација унутрашњости Евангелистичке цркве у Маглићу, у општини Бачки Петровац, која би, након реализације пројекта требала да служи као мулти-функционални културни центар, који ће користити удружења грађана те локалне самоуправе ради реализације свих културних дешавања.

Како је појашњено, у знак сећања на немачке досељенике и осниваче Буљкеса и културно добро које су оставили за собом, Општина Бачки Петровац ради обнову унутрашњости цркве уз финансијску помоћ Савезне Републике Немачке и Удружења за споразумевање народа, неговања културе и завичаја између града Кирхајм унтер Тек и Општине Бачки Петровац. 

Наиме, прошле године је Министарство културе кроз конкурс „Градови у фокусу” финансирало уређење спољашњости цркве у Маглићу, а немачко Министарство за културу и медије одобрило је финансирање реконструкције унутрашњости са више од 80.000 евра. Тада је објављено да уз средства која обезбеђује  Удружење „Кирцхајм – Петровац”, за уређење унутрашњости биће на располагању 96. 536 евра. О томе је било речи у седишту Општине Бачки Петровац, где су разговарали представници тог удружења др Силвија Оберхаусер и др Лутз Бауер и заменик председнице општине Драган Крчмар.

maglić

Идеја је да црква у центру села, подигнута почетком 19. века, а која од исељавања Немаца 1945. године не служи за верске потребе, буде мултифункционални културни центар, место сусрета различитих културних и уметничких садржаја и симбол сарадње међу народима. У другој половини 18. века, приликом насељавања тадашњег Буљкеса, а данашњег Маглића, подигнута је дрвена грађевина за молитву. Пошто је због лошег материјала убрзо постала трошна и рушевна, становници су 1814. године једногласно одлучили да изгаде нову цркву. Камен темељац је положен 29. септембра 1817. године, а у октобру 1820. године црква је била саграђена. Изнад врата постављен је натпис „Посвећена преданост Богу од евангеличких Буљкешана”. Спољашњи изглед грађевине је у барокном стилу. Унутрашњост црквене зграде је оштећена након Другог светског рата.

магли
Фото: Општина Бачки Петровац
Маглић
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Бачка
