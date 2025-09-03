У ТЕМЕРИНУ СЕ УКЛАЊА ТРЕЋА ДИВЉА ДЕПОНИЈА Сметлиште се налази на педесетак метара од првих кућа, у близини канала који се улива у реку Јегричку ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ
Уклања се дивља депонија у Темерину, а радове је обишла министарка заштите животне средине Сара Павков, која је том приликом казала да је задовољна динамиком којом они теку, али да је и поносна на одличну сарадњу коју то Министарство има са темеринском општином.
– Уклоњене су већ две дивље депоније, а почело је чишћење и треће. Међутим, посао се не завршава уклањањем отпада, јер нам предстоји борба да несавесни појединци својим немаром не угрозе оно што смо заједнички урадили – истакла је Павков.
Како каже, уклањање ове дивље депоније изузетно је важно, јер се она налази на свега педесетак метара од првих кућа и у близини канала који се улива у реку Јегричку, па је због тога представљала озбиљан проблем и за животну средину и за грађане.
– Нећемо се овде зауставити. Заједничким снагама, радом и улагањима наставићемо да спроводимо мере које обезбеђују здраву животну средину и бољи квалитет живота за све грађане. Управо због тога покрећемо и велику националну еколошку кампању која подразумева конкретне активности на терену, а једна од њих биће и акције чишћења, садње, али и што бољег упознавања са радом и потребама очувања заштићених природних добара – додала је Павков.
По њеним речима, адекватно управљање отпадом један је од најважнијих приоритета, а кључни циљ је успостављање реда у овој области.
– Због тога ћемо наставити да спроводимо низ мера и активности како би трајно решили еколошке проблеме са којим се поједине локалне самоуправе суочавају деценијама. Ово је иначе једна од 288 локација коју Министарство заштите животне средине, по конкурсу за ову годину уклања и чисти, а од 2021. године очистили смо чак 1.300 оваквих депонија – рекла је Сара Павков.
Средства за ове намене доделило је Министарство заштите животне средине, по јавном конкурсу за суфинансирање чишћења дивљих депонија у овој години.