ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ СТИЖУ У ЛИПАР Традиционална прослава и богат програм од 27. до 30. августа
Месна заједница „Липар“ и ове године припрема богат програм поводом храмовне славе Успења Пресвете Богородице и традиционалне прославе која ће трајати од 27. до 30. августа.
Посетиоце очекују разноврсни културни, спортски и забавни садржаји, а манифестација се одржава под покровитељством Министарства за бригу о селу, Туристичке организације општине Кула и локалне самоуправе.
Прослава почиње у среду, 27. августа, вечерњом службом у 18 часова, након чега ће у Дому културе наступити фолклорни ансамбли.
Централни дан биће четвртак, 28. август, када се обележава храмовна слава села. Тога дана, ујутру ће бити служена Света литургија, након које следи полагање венаца на споменик оснивачима села и спомен-обележје учесницима НОБ-а. У вечерњим часовима, планирани су примопредаја кумства и избор новог кума, спортски део програма кроз утакмице малог фудбала, а након финала Турнира уследиће велико народно весеље под шатором уз наступе познатих певача – Здравка Јерковића, Амира Аблашића-Аде, Тијане Дамјановић, Даце, Николе Коса-Бате и клавијатуристе.
Петак, 29. август, обележиће републичка манифестација „Михољски сусрети села“, која у Липар доводи културно-уметничка друштва, дечије наступе и забавни садржај, као и Сајам рукотворина и домаћих производа. Вече ће бити у знаку концерта „Новосадских тамбураша“.
Последњег дана обележавања сеоске славе, 30. августа, од 14 часова, организује се традиционална „Пасуљијада“, док ће у 19 часова, историчар Саво Самарџић одржати предавање у оквиру „Вечери историје“. Завршница манифестације припада великом народном весељу од 21 сат, уз Драгана Ковачевића и његов бенд.
Прослава у Липару и ове године окупиће мештане и госте у заједничком духу радости, традиције и дружења. Организатори позивају све да посете Липар у данима Великогоспојинских свечаности и уживају у разноврсном програму.