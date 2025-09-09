broken clouds
ЗАВРШЕНА ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ БЕСЕДЕШ" У КАЊИЖИ Покрајина ће финансирати и изолацију плафона ШКОЛА НЕДАВНО ДОБИЛА И АУТО-СИМУЛАТОР

09.09.2025. 09:19 09:27
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
кањижа
Фото: Општина Кањижа

На централној згради Пољопривредно-техничког школског центра „Јожеф Беседеш” у Кањижи завршена је топлотна изолација.

Пре неколико година замењени су спољни прозори и врата, а сада је завршена спољна изолација, замењени су олуци и прозорске даске. Трећа фаза пројекта подразумеваће изолацију плафона, за шта је школа добила новац на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање. Од укупних трошкова у износу од 9,4 милиона динара, две трећине обезбедио је Покрајинси секретаријат за образовање, а остатак је финансирала Општина Кањижа.

Покрајински секретар за образовање Роберт Отот обишао је ту образовну установу заједно са председником општине Робертом Фејстамером и казао да је циљ да у свим образовним установама у Војводини услови за боравак ученика и наставу буду што бољи и безбеднији. Он је подсетио да се школа годинама јавља на расписане конкурсе, па је у последње три, четири године Секретаријат подржао ову образовну установу са више од 20 милиона динара.

Према речима Фејстамера захваљујући доброј сарадњи Покрајине и Општине, на територији те локалне самоуправе многе установе су добиле финансијуску подршку која је неопхода како би се реализовале веће инвестиције. Представљен је и ауто-симулатор који је школа недавно набавила, а који омогућава ученицима да у безбедним условима вежбају вожњу аутомобила. 

Војводина Бачка
