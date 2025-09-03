clear sky
28°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМБИЦИОЗАН СРПСКО-РУМУНСКИ ПРОЈЕКАТ Вредан је 1,4 милиона евра и тиче се квалитета ваздуха

03.09.2025. 11:46 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Свечана конференција поводом званичног почетка пројекта “Плаво небо - прекогранично решење за загађење ваздуха” одржана је недавно у Темишвару, објавио је данас Град Зрењанин.

Овај амбициозни пројекат окупља партнере из Србије и Румуније са заједничком мисијом - унапређење квалитета ваздуха, смањење штетних загађујућих материја и стварање здравијег окружења за све грађане у пограничном региону.

“Кроз успостављање иновативних система за мониторинг загађења ваздуха, подршку одрживом планирању мобилности и промоцију зелених технологија, пројекат ће директно допринети реализацији европског пакета политика за чист ваздух и заштити људи и природе”, наводи зрењанинска локална самоуправа.

Укупна вредност пројекта износи више од 1,4 милиона евра, а партнери у реализацији су Град Зрењанин, Жупанија Тимиш, Регионална развојна агенција - Банат и Политехнички универзитет у Темишвару, Факултет за хемијско инжењерство, биотехнологију и заштиту животне средине.

Пројекат се финансира средствима Европске уније у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија.

ваздух Пројекат румунија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај