АМБИЦИОЗАН СРПСКО-РУМУНСКИ ПРОЈЕКАТ Вредан је 1,4 милиона евра и тиче се квалитета ваздуха
Свечана конференција поводом званичног почетка пројекта “Плаво небо - прекогранично решење за загађење ваздуха” одржана је недавно у Темишвару, објавио је данас Град Зрењанин.
Овај амбициозни пројекат окупља партнере из Србије и Румуније са заједничком мисијом - унапређење квалитета ваздуха, смањење штетних загађујућих материја и стварање здравијег окружења за све грађане у пограничном региону.
“Кроз успостављање иновативних система за мониторинг загађења ваздуха, подршку одрживом планирању мобилности и промоцију зелених технологија, пројекат ће директно допринети реализацији европског пакета политика за чист ваздух и заштити људи и природе”, наводи зрењанинска локална самоуправа.
Укупна вредност пројекта износи више од 1,4 милиона евра, а партнери у реализацији су Град Зрењанин, Жупанија Тимиш, Регионална развојна агенција - Банат и Политехнички универзитет у Темишвару, Факултет за хемијско инжењерство, биотехнологију и заштиту животне средине.
Пројекат се финансира средствима Европске уније у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија.