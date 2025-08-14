clear sky
ДА Л’ ЈЕ РЕАЛНО Несвакидашњи проблем на путевима у Зрењанину, надлежни апелују да се хитно престане са тим

čunjevi
Фото: Дневник.рс

И док се настављају радови на обнављању хоризонталне саобраћајне сигнализације у граду и селима, извођачи радова и Јавно предузеће за урбанизам из Зрењанина свакодневно се суочавају са великим проблемом.

Како “Дневник” сазнаје, у просеку дневно на територији на којој се фарба нестане пет чуњева.

„Невероватно је да су неком потребни чуњеви којима се обележавају радови, али дневно нестане најмање пет чуњева, некад и више. У уторак су нам нестали чуњеви у Тарашу, Елемиру, у улици Николе Тесле и на путу према Мотелу“, кажу у овом предузећу.

Из Јавног предузећа за урбанизам апелују на грађане да не краду чуњеве, јер ће у наредном пероду бити принуђени да сваки случај пријаве полицији.

