ДА Л’ ЈЕ РЕАЛНО Несвакидашњи проблем на путевима у Зрењанину, надлежни апелују да се хитно престане са тим
14.08.2025. 10:33 10:37
Коментари (0)
И док се настављају радови на обнављању хоризонталне саобраћајне сигнализације у граду и селима, извођачи радова и Јавно предузеће за урбанизам из Зрењанина свакодневно се суочавају са великим проблемом.
Како “Дневник” сазнаје, у просеку дневно на територији на којој се фарба нестане пет чуњева.
„Невероватно је да су неком потребни чуњеви којима се обележавају радови, али дневно нестане најмање пет чуњева, некад и више. У уторак су нам нестали чуњеви у Тарашу, Елемиру, у улици Николе Тесле и на путу према Мотелу“, кажу у овом предузећу.
Из Јавног предузећа за урбанизам апелују на грађане да не краду чуњеве, јер ће у наредном пероду бити принуђени да сваки случај пријаве полицији.