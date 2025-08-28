few clouds
ФИСКУЛТУРНА САЛА У ЈАЗОВУ УСКОРО У ФУНКЦИЈИ Санираће се плафон, општина издваја новац

28.08.2025. 12:41 13:07
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
школа
Фото: Илустрација/ Canva

У току је израда пројектог задатка санације плафона сале за физичко васпитање у издвојеном одељењу Основне школе „Др Тихомир Остојић“ у Јазову, саопштено је из Општине Чока.

Радови ће ускоро бити спроведени, пошто је још почетком године грађевинска инспекција забранила коришћење сале док се не санира таваница. 

Како су објаснили из Општине Чока, сала за физичко васпитање није у употреби, већ је закључана, те није постојала могућност да угрози нечију безбедност. Општина ће из текуће буџетске резерве издвојити новац за пројектно-техничку документацију, као и за санацију таванице, како би сала за физичко васпитање могла да се користи.
 

чока
