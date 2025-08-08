(ВИДЕО) УЛТРАЗВУК НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ У БЕЛОЈ ЦРКВИ Након 25 година замењен апарат, уложемо 4,8 милиона динара
У Дом здравља „Бела Црква“ стигао је нов ултразвучни апарат за педијатрију, а средства за ову набавку обезбеђена су по конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2025. години.
За набавку ултразвучног апарата, Покрајински секретаријат за здравство определио је 4,8 милиона динара, каже др Емина Минић, в.д. директора Дома здравља „Бела Црква“.
„Овај нови апарата побољшаће службу педијатрије, пре свега за ултразвучне прегледе кукова код деце. Користим прилику да се захвалим Покрајинском секретаријату за здравство, као и локалној самоуправи општине Бела Црква, која је увек уз нас“, нагласила је др Емина Минић.
Нови савремени ултразвучни апарат на белоцркванској педијатрији заменио је апарат преко 25 година, који је до сада коришћен.
„Апарат је прецизнији и ефикаснији, аутоматски мери углове кукова, њиме се може радити и ултразвук абдомена, скрининг бубрега, штитне жлезде. Срећна сам што је наша служба добила нов апарат, за разлику од старог који смо наследили од службе радиологије“, каже др Борислава Мунћан, специјалиста педијатар.
Ова донација ће допринети унапређењу рада установе и омогућити ефикаснију бригу о здрављу пацијената, пре свега најмађих.