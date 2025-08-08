ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 100 МИЛИОНА! БОЛНИЦА У СЕНТИ ДОБИЈА НОВО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОСЛЕСТИ Ребалансом поклрајинског буџета обезбеђена средства за велико улагање
У склопу Опште болнице у Сенти ове године би могла почети изградња нове зграде пулмолошког одељења, пошто је на последњој седници Скупштине АП Војводине усвојен ребаланс буџета којим је за тај пројекат издвојено 100 милиона динара.
Динамика реализације пројекта условљена је брзином спровођења поступка јавне набавке радова и услуге стручног надзора, као и уговореним темпом извођења радова.
Како је за „Дневник” објаснила директорка Опште болнице Сента др Беата Чаки, добијен новац ће бити употребљен за почетак изградње новог објекта пулмолошког одељења у склопу комплекса Опште болнице Сента.
Планирано је да се нова зграда налази прекопута уролошког одељења и да буде три пута већа од старе.
У приземљу, бруто површине 589,92 квадратних метара биће смештене ординације, дневна болница и изолациони део, док ће на спрату бити клинички део са једнокреветним и двокреветним собама (према подацима из одлуке о ребалансу покрајинског буџета биће укупно 18 кревета, од тога шест двокреветних соба, једнокреветни апартман, једнокреветна соба за изолацију и полуинтензивна соба са четири кревета).
Пораст броја оболелих
Како кажу из Опште болнице, последњих година је приметан пораст броја оболелих од различитих плућних болести, те како би та здравствена установа адекватно одговорила на нове потребе и побољшала услове рада служби, благовремено је припремила документацију за изградњу новог објекта одељења пулмологије у оквиру Опште болнице у Сенти.
Ради обезбеђења комфора пацијената и поштовања актуелних стандарда, свака болесничка соба имаће предвиђене засебне мокре чворове, доступне пацијентима са улазом директно из собе. На првом спрату су пројектовани пулт са сестрама, амбуланта, тоалет за непокретне болеснике, сестринска соба и собе за главну сестру и за дежурног лекара, тоалети за запослене, дистрибутивна кухиња, просторије за чисто, прљаво, као и техничке просторије. Те две етаже ће бити повезане и лифтом.
Биће укупно 18 кревета у одељењу са шест двокреветних соба, једнокреветним апартманом, једнокреветном собом за изолацију и полуинтензивном собом са четири кревета
Према њеним речима, од оснивања у склопу Болнице постоји Одељење за пнеумофтизиологију. Међутим, објекат је трајно затворен у новембру 2024. године због стања зграде, које је било толико лоше да није било сврхе размишљати о њеном реновирању. Пацијенти су тада премештени на интерно одељење и лече се у посебним собама.
– Зграда пулмологије ће бити изграђена у дворишту Опште болнице Сента на новој локацији, те због тога нема потребе за уклањањем био каквог објекта – рекла је др Беата Чаки. – Објекат ће бити много већи од претходног, односно њена укупна површина ће износити 1.200 квадратних метара. Посебно је значајно што ће нова зграда одељења омогућити савремене и боље услове рада за запослене и могућност пружања здравствене заштите на високом нивоу за пацијенате.
Око 100 пацијената из пет општина
У Општу болницу Сента гравитира око 100.000 становника из пет околних општина (Кањижа, Нови Кнежевац, Чока, Сента, Ада). Као таква, она има централну улогу у лечењу и дијагностици болести пацијената који долазе из округа од чак 50 километара. С обзиром на то да Општа болница Кикинда нема Одељење за пнеумофизиологију, пацијенти делом и из тог округа упућују се у Сенту.
Покрајинска влада је већ улагала значајну суму новца је у сенћанску Општу болницу. Председница Покрајинске владе Маја Гојковић посетила је ту здравствену установу са председником Скупштине АПВ Балинтом Јухасом у марту, када је на састанку са управом Болнице разговарала о реализацији ове инвестиције. Они су се сложили да стална улагања у болницу није приоритет само за Сенту, већ за читаву Војводину, јер када буде завршена изградња пулмологије, разговараће се и о подизању квалитета здравствених услуга и на осталим одељењима.