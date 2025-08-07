"МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА" ДО КРАЈА ОКТОБРА Овог викенда манифестација ће обићи села Сенте, Бољевца, Параћина и Бруса
БЕОГРАД: Сеоске игре уз култутрно – уметнички програм, песму, плес и надметање у кувању организују се пету годину
Министарство за бригу о селу организује пету годину заредом "Михољске сусрете села" који ће трајати све до краја октобра, а овог викенда манифестација ће обићи села Сенте, Бољевца, Параћина и Бруса.
Уз културно-уметнички и гастрономски програм, народну песму, плес и надметања у кувању, сеоске игре донеле су посебну енергију на манифестацијама прошлог викенда у селима Димитровграда, Пирота, Горњег Милановца, Гаџиног Хана, Крагујевца, Љубовије, Бољевца и Алексинца, наводи се у саопштењу.
Бројни учесници одмеравали су снаге бодрени од више хиљада задовољних посетилаца.
Ресорни министар Милан Кркобабић изјавио је да нема ничег битнијег од сретања и сусретања.
"Села Србије дуго памте све оно што је било од посебног значаја за њих. А нема ничег битнијег од сретања и сусретања, а посебно од поштеног витешког надметања у данас већ готово заборављеним дисциплинама. Снага, спретност и вештина, такмичара били су у првом плану, од бацања камена с рамена до потезања конопца на прошлонедељним Михољским сусретима села", рекао је Кркобабић, саопштило је министарство.
"Михољски сусрети села", како се наводи, постали су својеврсна туристичка атракција, па многи своје годишње одморе и путовања планирају у складу са календаром ових догађаја.
Владимир Радојевић из Крагујевца и ове године пре одласка на летовање са породицом у Грчку, свратио је у село Смиловци код Димитровграда на ову манифестацију.
Он је у дисциплини бацања камена с рамена однео победу, када је на готово 12 метара бацио камен тежине 12 килограма без залета.
"Долазим већ неколико година и осећам се као домаћин", рекао је Радојевић.
Подно Старе планине, надметало се 29 котлића у припремању старопланинског гулаша, али и у риболову.
Седмогодишњи дечак однео је победу ухвативши највећу пастрмку.
Посебну пажњу привукла су и такмичења у етно певању, као и у припремању банице и старинских колача.
У Љубовији, у селу Рујевац, снаге су одмераване у скоку у даљ и обарању руку, а посебну симболику носи традиционални камен од девет килограма и 380 грама који се користи искључиво на овом догађају.
Ове године, победнички хитац премашио је девет метара, што је у овом крају знак изузетне физичке спремности.
"Традиционални сеоски вишебој, играо се на вашарима, крсним славама, после мобе и у време сеоских сабора, некада су биле мерило части, издржљивости и снаге. У њима није било награда, част победе и понос села били су највећа вредност", рекао је учесник витешких игара у Гаџином Хану.
У Алексинцу је такође било живо. Поред турнира у фудбалу и вечерњег концерта, организован је богат програм за децу, међу којима су посебно омиљене биле радионице старих заната, као и креативна радионица у којој су најмлађи правили украсе од теста за колаче.
У Крагујевцу су доминирале музичке игре, лимбо денс и музичке столице, а житељи села Горњег Милановца приредили су програм за све генерације.
