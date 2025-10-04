СРБИЈА ЋЕ УВЕК БИТИ ОСЛОНАЦ СВОМ НАРОДУ ГДЕ ГОД ДА ЖИВИ Месаровић је са Збора Крајишника у Ковилову поручила: Само заједно можемо наставити да напредујемо, чувајући оно што нас спаја
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је Збору Крајишника и пријатеља који се одрђава у Ковилову одакле је поручила да ће Србија увек бити ослонац свом народу где год да живи.
-Овај скуп, који је већ постао традиција, подсећа нас ко смо, одакле потичемо и колико је важно да чувамо и преносимо своје корене, обичаје и идентитет. Управо то чини снагу нашег народа – јединство, понос и веза међу генерацијама. Председник Александар Вучић је тај који данас уједињује Србе из региона, Србе из Крајине, из Црне Горе и Републике Српске – све нас који припадамо једном народу, без обзира на то где живимо - рекла је Месаровић.
Месаровић је подсетила да су Крајишници свој други дом пронашли у Србији, али да никада нису заборавили свој завичај.
-Данас, кроз културу, песму, игру и књижевност, показујемо богату историју и традицију. Поносна сам што сам део ове енергије која не познаје заборав. Србија ће увек бити ослонац свом народу, где год да живи, а овакви сусрети су доказ да нас ништа не може раздвојити – ни време, ни километри. И како је у свом обраћању поручио председник Српске напредне странке Милош Вучевић, морамо наставити да чувамо јединство и слогу, јер само као један народ можемо наставити да напредујемо, да градимо снажнију Србију и да чувамо све оно што нас спаја. Живела Србија - навела је Месаровић.