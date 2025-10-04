УХАПШЕН ПОЗНАТИ СРПСКИ ММА БОРАЦ Марку Бојковићу се на терет стављају озбиљне оптужбе
Познати српски ММА борац Марко Бојковић (24), његов тренер Иван Ђорђевић и борац Лука Савић ухапшени су у заједничкој акцији полиције у Београду и Првог основног јавног тужилаштва, сазнаје Телеграф.
Према писању овог портала, против њих је поднета кривична пријава за наношење тешких телесних повреда, након што су, како се сумња, претукли Ненада Д. (35) у продавници сатова код Ђерам пијаце у Булевару краља Александра у Београду. Напад је резултирао озбиљним телесним повредама оштећеног.
Телеграф сазнаје да полиција наставља истрагу и да се ухапшени терете за насилничко понашање и наношење тешких телесних повреда.
Подсетимо, у уторак је у Булевару краља Александра, у продавници сатова, избила туча више лица, којој је претходио инцидент у теретани.
Према сазнањима Телеграф.рс, Ненад Д. (35) је утрчао у радњу како би се склонио, а за њим је утрчало више мушких особа, које су му задале више удараца рукама, ногама и дрвеним моткама по глави и телу.
Незванично се сазнаје да је Ненад пре тога у теретани испрскао ММА борце сузавцем и претио им ножем, а потом су га савладали и оборили на под.