ТРОЈКА ЗАВРШИЛА ИЗА РЕШЕТАКА Ухапшени осумњичени за учешће у пуцњави у Вишњичкој бањи

04.10.2025. 15:15 15:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Припадници полиције у Београду су ухапсили Л. М. (28), Н. Н. (33) и Д. Л. (29) због сумње да су извршили кривично дело тешко убиство у покушају помагањем 30. септембра у једном угоститељском објекту у Вишњичкој бањи.

Они су, уз кривичну пријаву, приведени ВЈТ у Београду, док полиција интензивно трага за Страхињом Маринковићем (24) због основа сумње да је извршио кривично дело тешко убиство, као и Душаном Радосављевићем (19) и Стефаном Живојиновићем (34), саопштио је МУП.

“Моле се грађани да уколико имају било каква сазнања у вези са овим лицима, да обавесте полицијске службенике ПУ Београд, на телефоне 011/279-7477, 011/279-7542 и 192 или да се јаве у најближу полицијску станицу”, наводи се у саопштењу. 

Током акције спроведене 3. и 4. октобра на више локација на Палилули, полицијски службеници Полицијске управе за град Београд, Управе криминалистичке полиције и ИЈ 92, у сарадњи са ВЈТ у Београду, довели су у службене просторије 25 лица и запленили више комада оружја и опојну дрогу. 

По наредби Вишег суда у Београду, полицијски службеници су извршили претрес на 32 адресе на Карабурми и Вишњичкој бањи и том приликом пронашли више комада ватреног оружја, пиротехничка средства и неутврђену количину различите опојне дроге.

Од свих доведених лица прикупљена су обавештења у вези са догађајем од 30. септембра када је у једном угоститељском објекту у Вишњичкој бањи дошло до употребе ватреног оружја, а када је повређено пет особа, од којих је једна преминула од последица рањавања. 

Доведена лица ће у зависности од извршених консултација са тужиоцем, бити предата надлежном тужилаштву на даље поступање.

У оквиру исте акције, извршена је и контрола више угоститељских објеката у којима је контролисано 30 особа у циљу проналаска лица и предмета која потичу из кривичних дела, наводи се у саопштењу.

хапшење МУП Србије вишњичка бања
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
