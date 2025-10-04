ТРОЈКА ЗАВРШИЛА ИЗА РЕШЕТАКА Ухапшени осумњичени за учешће у пуцњави у Вишњичкој бањи
Припадници полиције у Београду су ухапсили Л. М. (28), Н. Н. (33) и Д. Л. (29) због сумње да су извршили кривично дело тешко убиство у покушају помагањем 30. септембра у једном угоститељском објекту у Вишњичкој бањи.
Они су, уз кривичну пријаву, приведени ВЈТ у Београду, док полиција интензивно трага за Страхињом Маринковићем (24) због основа сумње да је извршио кривично дело тешко убиство, као и Душаном Радосављевићем (19) и Стефаном Живојиновићем (34), саопштио је МУП.
“Моле се грађани да уколико имају било каква сазнања у вези са овим лицима, да обавесте полицијске службенике ПУ Београд, на телефоне 011/279-7477, 011/279-7542 и 192 или да се јаве у најближу полицијску станицу”, наводи се у саопштењу.
Током акције спроведене 3. и 4. октобра на више локација на Палилули, полицијски службеници Полицијске управе за град Београд, Управе криминалистичке полиције и ИЈ 92, у сарадњи са ВЈТ у Београду, довели су у службене просторије 25 лица и запленили више комада оружја и опојну дрогу.
По наредби Вишег суда у Београду, полицијски службеници су извршили претрес на 32 адресе на Карабурми и Вишњичкој бањи и том приликом пронашли више комада ватреног оружја, пиротехничка средства и неутврђену количину различите опојне дроге.
Од свих доведених лица прикупљена су обавештења у вези са догађајем од 30. септембра када је у једном угоститељском објекту у Вишњичкој бањи дошло до употребе ватреног оружја, а када је повређено пет особа, од којих је једна преминула од последица рањавања.
Доведена лица ће у зависности од извршених консултација са тужиоцем, бити предата надлежном тужилаштву на даље поступање.
У оквиру исте акције, извршена је и контрола више угоститељских објеката у којима је контролисано 30 особа у циљу проналаска лица и предмета која потичу из кривичних дела, наводи се у саопштењу.