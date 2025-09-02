ОВА ОПШТИНА ЈЕ ОБРАДОВАЛА ЂАКЕ Сваком прваку по 10.000 динара
02.09.2025. 12:35 12:38
Општина Житиште одлучила је да свим ђацима првацима са територије ове средњобанатске општине подели по 10.000 динара.
Уз жеље за добрим успехом и пријатним поласком у школу, првацима је подељена финансијска подршка у износу од по 10.000 динара уз комплет лектира за први разред.
Ове школске године у житиштанској општини су уписана 104 ђака првака.
-Показатељи кажу да ће следеће године бити више ђака првака што нам даје мотив да се квалитетније ангажујемо да помогнемо школским центрима у остваривању својих планова - истакла је председница општине Житиште Ивана Петрић.