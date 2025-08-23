clear sky
18°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА ПРОЈЕКТЕ У СЕЧЊУ Уклаљаће се дивље депоније, изградиће се еко-чесма на спортским теренима, санираће се канализациона мрежа

23.08.2025. 09:31 09:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сечањ
Фото: Дневник

Покрајинска влада ће у наредном периоду финансирати и суфинансирати више пројеката на територији општине Сечањ, међу којима су уклањање дивљих депонија, изградња еко-чесми на спортским теренима, као и вршење стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији улица, те санацији канализационе мреже.

Из покрајинског буџета је додељено 3,85 милиона динара за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта у Боки и Банатској Дубици, док је 850 хиљада динара намењено за услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу и опремање спортских и дечјих игралишта и опремање еко-чесми у Општини Сечањ за Пројекат развој локалне инфраструктуре и инвестиционог јачања локалних самоуправа (ЛИИД пројекат).

Додатних три милиона динара Покрајинска влада ће издвојити и за финансирање услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији канализационе мреже у насељу Сечањ, док је још милион динара опредељено за надзор над радовима на рехабилитацији улица у истом месту.

Покрајинска влада је наменила и додатних милион динара на име учешћа Општине Сечањ у Пројекту развоја и унапређење социјалних услуга на територији општине Сечањ, а у оквиру Програма „ЕУ за тебе”.              

сечањ
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај