ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА ПРОЈЕКТЕ У СЕЧЊУ Уклаљаће се дивље депоније, изградиће се еко-чесма на спортским теренима, санираће се канализациона мрежа
Покрајинска влада ће у наредном периоду финансирати и суфинансирати више пројеката на територији општине Сечањ, међу којима су уклањање дивљих депонија, изградња еко-чесми на спортским теренима, као и вршење стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији улица, те санацији канализационе мреже.
Из покрајинског буџета је додељено 3,85 милиона динара за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта у Боки и Банатској Дубици, док је 850 хиљада динара намењено за услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу и опремање спортских и дечјих игралишта и опремање еко-чесми у Општини Сечањ за Пројекат развој локалне инфраструктуре и инвестиционог јачања локалних самоуправа (ЛИИД пројекат).
Додатних три милиона динара Покрајинска влада ће издвојити и за финансирање услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији канализационе мреже у насељу Сечањ, док је још милион динара опредељено за надзор над радовима на рехабилитацији улица у истом месту.
Покрајинска влада је наменила и додатних милион динара на име учешћа Општине Сечањ у Пројекту развоја и унапређење социјалних услуга на територији општине Сечањ, а у оквиру Програма „ЕУ за тебе”.