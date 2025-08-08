clear sky
ПОКРАЈИНА ПОМАЖЕ ОПШТИНИ СЕЧАЊ Више од 115 милиона динара за унапређење животне средине и водоснабдевање

Фото: Dnevnik.rs

Покрајинска влада је издвојила укупно 115,8 милиона динара за реализацију два значајна инфраструктурна пројекта на територији општине Сечањ, усмерена на унапређење животне средине и побољшање снабдевања пијаћом водом.

Са нешто више од 59 милиона динара биће финансирана рекултивација и санација депонија у насељеним местима Јарковац и Јаша Томић, чиме ће се побољшати услови живота, смањити ризици по здравље становништва и унапредити квалитет животне средине.

За изградњу три нова бунара у насељима Конак, Бока и Банатска Дубица издвојено је 56,7 милиона динара, што ће обезбедити стабилније и квалитетније снабдевање пијаћом водом за становнике ових места.

Ова улагања представљају део континуиране подршке Покрајинске владе локалним самоуправама у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, с циљем да се побољша квалитет живота грађана у свим деловима АП Војводине.

