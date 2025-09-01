СОПСТВЕНИ БИЗНИС ПУН ПОГОДАК Зрењанинске предузетнице користе субвенције за самозапошљавање
Предузетници из Средњобанатског округа, корисници субвенција за самозапошљавање, углавном региструју фирме које се баве пружањем услуга, услужним занатством и производњом.
Према подацима зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање, ови предузетници најчешће региструју козметичке и фризерске салоне, кројачко-шивачке радионице, кетеринг, књиговодствене агенције, аутосервисе, електро-сервисе, фирме за грађевинске радове, браварске радионице, адвокатске канцеларије…
По овом програму, субвенција за самозапошљавање ове године је износила 380.000 динара, а за особе са инвалидитетом које покрећу бизнис 420.000 динара. Средства се додељују у једнократном износу и могу се користити за оснивање радње, задруге или другог облика предузетништва.
Међу фирмама регистрованим у Зрењанину уз подршку програма за самозапошљавање је и туристичка агенција “Гондола травел” власнице Владиславе Барачков. Агенција је основана још 2014. године и добар је пример одрживог бизниса.
Владислава Барачков је завршила студије туризмологије на новосадском Природно-математичком факултету. Недуго по завршетку студија, око пет месеци, била је на евиденцији незапослених, а затим се осмелила и кренула у приватни бизнис. Тада је једина у генерацији отворила туристичку агенцију.
-У протеклих 11 година сам у два наврата, преко програма стручне праксе Националне службе за запошљавање, запослила раднице, а углавном радим сама. Моја очекивања су испуњена - послујем позитивно и на очекиваном нивоу – истиче Барачков и додаје да су јој планови везани за ловни туризам и посматрање птица, јер сматра да би у будућности могла да понуди програме у овим сегментима туристичке тражње.
Маја Стојиљковић је, користећи субвенције за запошљавање, 2021. године регистровала специјализовану радњу за продају анатомске обуће и медицинских униформи “СМ трговина”. Заједно са супругом је дошла на идеју да отвори трговину овог типа, с обзиром на то да су у другим градовима већ постојале овакве радње.
- Финансијска подршка ми је заиста значила. Искористила сам је за адаптирање пословног простора, а затим и за куповину опреме – наглашава Стојиљковић, која сматра да је вођење сопствене фирме добро решење и за незапослене, али и за оне који имају претходног радног искуства код других послодаваца.
-Има предности када си сам свој газда: и у одређивању радног времена, и у квалитету понуде, али у томе што радиш за себе, односно развијаш породични посао – додаје она.