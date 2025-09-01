"МАЛА АМЕРИКА" МЕЊА ИЗГЛЕД Велики пројекти се очекују у овом зрењанинском насељу ЕВО КАКО ЋЕ УСКОРО ИЗГЛЕДАТИ
Одељење за урбанизам Градске управе града Зрењанина недавно је објавило јавни позив за презентацију коригованог урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонско обликовање површина јавне намене – јавне гараже са приступном колском саобраћајницом и урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног комплекса у Улици бригадира Ристића у Зрењанину.
Одговорни урбаниста је Ивана Станојевић, дипломирани инжењер архитектуре из „ИБМ консулт” у Београду, а подносилац захтева је предузеће „Дијагон инвест“ из Новог Сада.
У вези са овим пројектом, Граду Зрењанину, као инвеститору, издата је грађевинска дозвола изградњу саобраћајнице дужине 866,81 метар и ширине шест метара, пешачке стазе дужине 1.514 метара, бициклистичке стазе од 1.128 метара и 26 стубова јавне расвете. Укупна предрачунска вредност ових радова је 199.188.717 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
У решењу Одељења за урбанизам се наводи да је за планирану изградњу саобраћајнице потребно уклонити објекте на траси предметног пута, а који су предмет дозволе за рушење по посебном поступку. Приступна саобраћајница треба да обезбеди улаз у јавну и подземну гаражу будућег стамбено - пословног комплекса.
План генералне регулације насеља Мала Америка, којој припадају саобраћајнице и будућа јавна гаража, усвојен је пре две године. У том плану први пут је поменута могућност изградње јавне гараже. Наиме, градски урбанисти су тада најавили највеће промене у урбанистичкој целини четири, површине око 15 хектара. Елаборатом је предвиђена промена намене једног дела простора, који је до тада био издвојен за вишепородично становање. Уместо зграда, на овом делу предвиђена је изградња јавне гараже.
Урбанистичка целина број четири је, иначе, простор који се простире уз градску магистралу и који је предвиђен за тоталну реконструкцију, потпуну замену објеката и повезивање са блоковима постојећег и планираног вишепородичног становања.
У плану који је усвојен пре две године планирана је и изградња нове приступне улице, од раскрснице Жарка Зрењанина и Бригадира Ристића, поред Језера 2. Та улица би требало да буде у функцији опслуживања новопланираног блока вишепородичног становања.