ЗРЕЊАНИН БЕЗ ВОДЕ Разлог - хаварија на изворишту
ЗРЕЊАНИН: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин саопштило је да је због хаварије већег обима на магистралном цевоводу на изворишту у граду дошло до прекида водоснабдевања у целом граду. Екипе ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин изводе радове на санацији хаварије, наводи се у саопштењу ЈКП „Водовод и канализација“.
Због обима хаварије и специфичности радова на цевима магистралног вода, тренутно није могуће прецизирати оквирно време потребно за завршетак радова, а процене су да ће радови потрајати више сати, наведено је у саопштењу.
Како радови буду одмицали и када се створе потребни услови постепено ће се пуштати вода у мрежу, што ће омогућити снабдевање града водом слабијег притиска, а након завршетка радова доћи ће до нормализације водоснабдевања у целом граду.