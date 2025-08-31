overcast clouds
ЗРЕЊАНИН БЕЗ ВОДЕ Разлог - хаварија на изворишту

31.08.2025. 16:12 16:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Фото: ЈКП „Водовод и канализација“ у Зрењанину Фото: Дневник.рс

ЗРЕЊАНИН: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин саопштило је да је због хаварије већег обима на магистралном цевоводу на изворишту у граду дошло до прекида водоснабдевања у целом граду. Екипе ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин изводе радове на санацији хаварије, наводи се у саопштењу ЈКП „Водовод и канализација“.

Због обима хаварије и специфичности радова на цевима магистралног вода, тренутно није могуће прецизирати оквирно време потребно за завршетак радова, а процене су да ће радови потрајати више сати, наведено је у саопштењу. 

Како радови буду одмицали и када се створе потребни услови постепено ће се пуштати вода у мрежу, што ће омогућити снабдевање града водом слабијег притиска, а након завршетка радова доћи ће до нормализације водоснабдевања у целом граду.

вода нестанак воде хаварија Зрењанин
Војводина Банат
