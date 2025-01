БЕЗ НИС-ових АКЦИЈА НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ Одлука на снази до 28. ЈАНУАРА

Како је наведено у Одлуци, Привремена обустава трговања остаје на снази до 28.01.2025. године.

Извршни директор Београдске берзе донео је ту одлуку у складу са одредбама члана 132, став 1. Закона о тржишту капитала, као и Статутом и Правилима пословања Београдске берзе.

Такође, утврђује се мировање налога за трговање акцијама до дана престанка привремене обуставе трговања.

Ова одлука ступа на снагу и постаје извршна по завршетку берзанског састанка организованог на дан доношења одлуке.

Како је наведено, Канцеларија за контролу страних средстава (Office of Foreign Assets Control - OFAC) при Министарству финансија САД (U.S. Department of Treasury) објавила је 10. 01.2025. године на својој SDN List.

(Specially Designated Nationals and Blocked Persons list – SDN List) да је у склопу мера које OFAC предузима, у складу са Одељком 11 Извршне наредбе 14024 од 15.04.2021. године, а везано за енергетски сектор привреде Руске Федерације, НИС а.д. уврстила то привредно друштво на SDN List.

На тај начин, како је наведено, према том привредном друштву уведене су санкције које би могле да утичу на пословање тог друштва, као и на цену акција чији је издавалац то друштво, а које су укључене у трговање на регулисаном тржишту у сегменту листинга Београдске берзе.