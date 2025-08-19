УКРАЈИНЦИ ТВРДЕ: Русија продаје нашу пшеницу у 70 земаља широм света
КИЈЕВ: Русија продаје пшеницу украдену из Украјине у 70 земаља широм света, тврди украјински Центар за национални отпор (ЦНО).
"Окупатори су украдено украјинско жито претворили у глобални бизнис. Такозвану 'руску' пшеницу купује 70 земаља, укључујући Египат, Турску и Иран", наводи се у саопштењу, преноси Укринформ.
Напомиње се да у новој сезони Кремљ поново настоји да задржи своје лидерство на тржишту "на рачун привремено окупираних територија Украјине".
"Ова пљачка жита великих размера је злочин за који ће сви умешани бити позвани на одговорност: од званичника до међународних посредника", нагласио је Центар за национални отпор.
До краја августа, Министарство пољопривреде Велике Британије требало би да заврши рад на методи за верификацију житарица пореклом из Украјине, која ће омогућити да се утврди да ли Руси продају као своје жито украдено са украјинских територија.