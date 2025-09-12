НАФТА И ЗЛАТО СВЕ ЈЕФТИНИЈИ Инвеститори чекају одлуку ЕЦБ
Европски берзански индекси су четврти дан заредом углавном у порасту, цене нафте и злата су пале, док тржишта очекују одлуку Европске централне банке (ЕЦБ) о каматним стопама која је требала бити објављена јуче.
Инвеститори углавном прогнозирају да ће ЕЦБ задржати камате на садашњем нивоу, али ће пажљиво пратити сигнале о економским изгледима за остатак године, као и шире макроекономске пројекције, преноси Блумберг. Поред тога, улагачи ће пратити и најновије податке о инфлацији у Сједињеним Америчким Државама.
Европски фјучерси гаса за октобар су се на отварању берзе ТТФ продавали по цени од 33,3 евра за мегават-сат.
Према актуелним подацима са берзи, цена сирове нафте је пала на 63,609 долара, а цена нафте Брент на 67,490 долара.
Цена злата је пала на 3.629,05 долара за унцу, а цена пшенице порасла на 4,9527 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).