ПРОДУКТНА БЕРЗА НОВИ САД Кукуруз скупљи због лошег рода
Протекла недеља на Продуктној берзи донела је пад промета у односу на претходну.
Слаба активност и понуђача и купаца забележена је код готово свих примарних ратарских култура. Укупан промет износио је 908 тона робе, финансијске вредности 24.063.300 динара.
Надајући се вишој цени због лошег овогодишњег приноса, произвођачи кукуруза нису нудили веће количине. Кукурузом новог рода трговало се по цени од 22,50 до 24 дин/кг без ПДВ-а, у зависности од анализе на афлатоксин и паритета. Пондер цена износила је 23,29 дин/кг без ПДВ-а (25,61 дин/кг са ПДВ-ом). Када је у питању род 2024. године, берзански уговор закључен је по цени од 24 дин/кг без ПДВ-а (26,40 дин/кг са ПДВ-ом), показујући пад цене од 1,37 одсто у односу на претходну недељу.
Тржиште пшенице било је пасивно током већег дела радне недеље, уз изузетно слабу понуду. Ипак и поред наведеног, највећи удео у недељном трговању имало је хлебно зрно (47 одсто). Берзански уговори закључени су у уском ценовном распону од 20,50 до 20,60 дин/кг без ПДВ-а. Пондер цена износила је 20,55 дин/кг без ПДВ-а (22,60 дин/кг са ПДВ-ом), за 0,23 одсто више у односу на претходну седмицу. Интересовање купаца остало је усмерено на пшеницу с нижим садржајем протеина.
Када је реч о сојином зрну, на страни понуде бележиле су се мање количине ове уљарице, али и периоди потпуног изостанка понуде. Закључен је један берзански уговор по цени од 49,50 дин/кг без ПДВ-а (54,45 дин/кг са ПДВ-ом), уз обрачун квалитета, што је уједно и прво трговање новим родом. Како се радна недеља ближила крају, приметан је био виши ценовни ниво на страни тражње, али услед изостанка понуде није било даљег трговања.