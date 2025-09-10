КАСПЕРСКИ: Мала и средња предузећа у Србији СВЕ ЧЕШЋЕ МЕТА САЈБЕР НАПАДА; Ово је решење
Мала и средња предузећа у Србији налазе се у све тежој позицији када је у питању заштита података и безбедност информационих система. Према проценама ИТ стручњака, овај сектор је све чешћа мета сајбер напада управо зато што већина компанија нема сопствене системе заштите нити стручне тимове који би се бавили безбедносним ризицима.
Док велике корпорације улажу значајне ресурсе у безбедносну инфраструктуру, већина предузећа средње величине мора да се ослања на спољна решења. Ограничени буџети, недостатак стручњака и растућа сложеност напада стварају простор за озбиљне безбедносне пропусте. Последице могу бити озбиљне: од застоја у пословању и губитка осетљивих података, до финансијских губитака и нарушавања угледа компаније.
Недостатак кадрова, ниска свест о сајбер ризицима и ограничени буџети представљају главне препреке у ојачавању одбране СМЕ — ово важи и глобално, и у Србији. Више компанија још увек користи бесплатне или потрошачке алате, уместо професионалне заштите, што их чини и лакшим метама за нападаче.Човек остаје “најслабија карика” — фишинг, социјални инжењеринг, лоше лозинке и незнање запослених чине преко 90 % безбедносних инцидената
Стручњаци истичу да нападачи све чешће користе легитимне алате и напредне технике како би заобишли класичне системе заштите. Притом, већина домаћих предузећа нема ни довољно обучене кадрове ни финансијске капацитете да развија интерне системе одбране. „Када се ради о малим и средњим предузећима, чак и један успешан напад може да угрози целокупан опстанак компаније“, упозоравају домаћи ИТ консултанти.
Како би помогла управо овој категорији компанија, компанија Касперски је развила два нова софтверска решења – Kaspersky Next XDR Optimum и Kaspersky Next MXDR Optimum. Она су дизајнирана тако да буду једноставна за примену, а истовремено омогућавају високу ефикасност у детекцији и неутралисању сајбер претњи. Kaspersky Next XDR Optimum посебно је намењен малим и средњим предузећима која већ имају основну ИТ инфраструктуру, али им недостају напредни безбедносни механизми. Решење омогућава аутоматску заштиту крајњих тачака, брзу детекцију претњи, анализу и реаговање у реалном времену. Подржава и рад у облаку и локалну имплементацију, што га чини прилагодљивим различитим типовима компанија.
У Србији трећина малих и средњих предузећа
Средња и мала предузећа чине око 33.6 % БДП-а и 44.2 % регистрованих радних места у Србији. Србија се налази у самом врху глобалног ранга за сајбер безбедност према ITU, захваљујући снажном правном и техничком оквиру. У току је припрема новог закона у складу са NIS2 директивом, што ће увести обавезне процене ризика, појачано извештавање и контролу инцидената — иако су казне релативно благе, подстицај компанијама да своје системе унапреде биће економски, а не принудни.
С друге стране, Kaspersky Next MXDR Optimum намењен је предузећима која немају сопствене безбедносне тимове. Уз овај модел, заштиту обезбеђује стручни тим компаније Касперски, који надгледа системе 24/7, детектује нападе и предузима кораке за санацију инцидената.
Поред техничких решења, експерти упозоравају да је неопходно радити и на подизању свести запослених. Већина напада започиње управо злоупотребом људског фактора – преко фишинг мејлова, слабих лозинки или неконтролисаног приступа осетљивим подацима.
Касперски, уз нове софтвере, нуди и програме едукације како би компаније боље припремиле своје запослене и смањиле ризик од инцидената.
У условима све чешћих и софистициранијих напада, мала и средња предузећа у Србији налазе се на удару сајбер криминала. С обзиром на ограничене ресурсе, спољна решења попут оних које нуди Касперски представљају практичан начин да се повећа безбедност система и заштите подаци.
У времену када је дигитална инфраструктура основ пословања, улагање у сајбер заштиту више није луксуз већ нужност.
И. Р.