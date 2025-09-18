КАСПЕРСКИ ТВРДИ: КРЕНУЛА НОВА КАМПАЊА КРАЂЕ ПОДАТАКА Хакери нападају преко Фејсбука
Глобални тим за истраживање и анализу компаније Kaspersky (GReAT) упозорава на нову, веома опасну сајбер кампању, која од краја августа 2025. године користи напредни малвер за крађу података под називом StealC v2.
Малвер се шири преко лажних Фејсбук порука, а до сада је забележено више од 400 инцидената широм света, укључујући и потврђене случајеве у региону – у Босни и Херцеговини и Мађарској.
Како изгледа напад?
Корисници добијају лажна обавештења која наводно долазе од Фејсбука, са упозорењем да им је налог блокиран. У поруци се налази малциозни линк који води на фалсификовану страницу за подршку. Страница тврди да је налог суспендован због „сумњиве активности” и нуди дугме „Поднеси жалбу”. Клик на то дугме активира преузимање злонамерне скрипте која на уређај инсталира StealC v2.
Шта ради StealC v2?
StealC v2 је малвер развијен по моделу MaaS („Malware-as-a-Service”), што значи да га криминалци могу купити и користити без посебних техничких знања. Једном када се инсталира, овај малвер краде лозинке и колачиће из прегледача, снима екран, прикупља податке из крипто-новчаника и других осетљивих апликација.
Ово га чини посебно опасним и за индивидуалне кориснике и за компаније.
Истраживачи компаније Kaspersky истичу да нападачи користе класичне методе социјалног инжењеринга: порукама изазивају страх и осећај хитности, како би навели жртве да поступају импулсивно.
- Сајбер-криминалци често експлоатишу страх корисника од губитка налога и лажни осећај хитности. Овај притисак може довести до неопрезног кликања на линкове и преузимања малвера - објашњава Марк Риверо, водећи истраживач безбедности у Kaspersky GReAT тиму.
Прва верзија StealC-а појавила се 2023. године на Дарк веб форумима, где је брзо постала популарна међу хакерима, због једноставности употребе и ефикасности. Верзија v2, откривена 2025, значајно је унапређена и представља још већу претњу.
Како се заштитити: не отварајте линкове из порука које изгледају сумњиво, увек проверите да ли порука заиста долази од Фејсбука или друге платформе. Такође, ажурирајте антивирусне програме и редовно скенирајте уређаје. Активирајте двофакторску аутентификацију (2FA) где год је могуће.
Ако мислите да сте жртва напада, одмах промените лозинке и контактирајте подршку платформе.