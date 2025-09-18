ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Ево на шта треба да се обрати пажња
БЕОГРАД: Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора су, према резултатима августовске анкете, наставила да се крећу у границама циља - три плус минус 1,5 одсто, објавила је Народна банка Србије (НБС).
Такође, НБС је навела да су према резултатима августовске анкете агенције Нинамедија, краткорочна инфлациона очекивања финансијског сектора благо повећана у односу на претходну анкету и износе 4,0 одсто.
Очекивања финансијског сектора добијена на основу септембарске анкете агенције Блумберг су нешто нижа и износе 3,7 одсто.
Инфлациона очекивања привредника за годину дана унапред су се према анкети агенције Нинамедија, након једнократног раста на 6,0 одсто у јулу, у августу вратила на 5,0 одсто, на којем су се налазила у претходном делу године.
Према анкети агенције Нинамедија, очекивања финансијског сектора за две године унапред задржана су на истом нивоу као у претходном месецу и у августовској анкети износе 3,5 одсто, док су очекивања за три године унапред благо повећана - са 3,1 одсто у јулу на 3,3 одсто у августу.
Према истој анкети, средњорочна инфлациона очекивања привредника у августу остала су на непромењена у односу на претходни месец и износе 5,0 одсто.
Средњорочна очекивања привредника крећу се у интервалу од 4,0 одсто до 5,0 одсто од краја 2023. године.