РАЧУНИ РАСТУ, РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ СВЕ ВЕЋЕ Како се највише исплати грејати — на дрва, струју или централно грејање
Струја улази у црвену зону, централно грејање поскупљује, цене огрева скачу. Ипак, ови енергенти и даље су најповољнији за грејање домаћинстава.
У Београду и другим градовима топлане су већ најавиле корекцију цена, а они који се греју на струју суочавају се са новим изазовима – не само због поскупљења, већ и због померања границе потрошње за улазак у „црвену зону“.
Најефтиније је, традиционално, грејање на дрва, али је и ту дошло до раста цена.
Централно грејање
Градске топлане у Београду су најавиле поскупљење грејања за 6%, што значи да ће рачун за стан од 60 квадратних метара, који је до сада износио 8.600 динара, бити око 9.200 динара.
Неке топлане нуде могућност преласка на обрачун према потрошњи, што може да омогући уштеду. Слична ситуација је и у другим градовима; у Крушевцу је цена грејања повећана за 9,4%, а у Лесковцу за 9%. ЈКП Енергетика из Крагујевца затражило је поскупљење због губитака, док у Мајданпеку до краја године цене остају непромењене.
Грејање на струју
Грејање на струју, које је и даље популарно, суочава се са значајним поскупљењима. Од октобра, цене преноса и дистрибуције електричне енергије расту за 10%, односно 16%. Ипак, највећи проблем за потрошаче је спуштање прага за улазак у црвену зону са 1.600 kWh на 1.200 kWh месечно.
Према ранијој анализи Агенције за енергетику, за грејање просечног стана од 60 квадратних метара током сезоне потребно је око 9.000 kWh, што значи да велики број домаћинстава прелази у најскупљу тарифу. Поједини стручњаци процењују да би због тога рачуни могли да скоче и до 30%.
Огрев — дрва, пелет и угаљ
Према анализама, дрва и даље представљају најефтинији вид грејања. Иако је и цена дрва порасла, она и даље остају најуноснија опција. На пример, у Суботици је кубик дрва са 7.700 динара скочио на 8.500 динара. Цене широм Србије крећу се од 6.000 до 11.000 динара, у зависности од локације. Просечно домаћинство за грејну сезону потроши од 5 до 10 кубика.
Грејање на пелет је други најефтинији начин. Тона пелета кошта између 26.000 и 32.000 динара, а просечном домаћинству потребно је од 3 до 7 тона, што значи да је неопходно издвојити око 80.000 динара.
Угаљ и даље користи добар део домаћинстава. Цена по тони креће се од 16.000 до 23.000 динара. С обзиром на то да је за грејну сезону потребно и до 5 тона, грађани за угаљ морају да издвоје и до 90.000 динара.
Дневник / КАМАТИЦА