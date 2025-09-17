clear sky
ОВО СУ СВИ ЧЕКАЛИ Бела кућа притискала, ФЕД СНИЗИО КАМАТНЕ СТОПЕ У најави НОВА СМАЊЕЊА до краја године

17.09.2025. 22:20 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com, ilustracija

ВАШИНГТОН: Званичници америчких Федералних резерви (Фед) снизили су данас референтну каматну стопу за четвртину процентног поена, уз најаву још два могућа смањења до краја године, а одлука долази након месеци притиска који је на Фед вршила Бела кућа.

Одлуком донетом са 11 гласова за и једним против Савезни одбор за отворено тржиште снизио је каматне стопе с 4,25 на 4 одсто, чиме распон референтне стопе на федерална средства постављен између 4,00 и 4,25 одсто.
 

Прво смањење каматне стопе од децембра Фед објашњава "знацима слабости на тржишту рада", али такође примећују да је "инфлација порасла, као и да је донекле повишена".
 

Стопа незапослености у Америци је "благо порасла, али остаје ниска", наводи се у саопштењу Феда, док се "ризици по запосленост повећавају", наводи Си-Ен-Би-Си.
 

На конференцији за новинаре, председник Федералних резерви Џером Пауел поновио је забринутост због тржишта рада.
 

„Изразито успоравање и понуде и потражње за радницима необично је на овом мање динамичном и донекле мекшем тржишту рада".
 

Пауел је додао да овом одлуком монетарна политика улази у "неутралнији" положај, за разлику од ранијих описа који су је карактеризовали као умерено рестриктивну.
 

Фед је такође ажурирао економске пројекте, предвиђајући још два смањења каматних стопа до краја године, што је једно више него што је било предвиђено у јуну.
 

Председник Сједињених Држава Доналд Трамп више пута је захтевао смањења каматних стопа.
 

Он је раније у објави на својој друштвеној мрежи Трутх Социал навео да председник Федерални резерви Џером Пауел, кога је означио надимком "Прекасно", мора да снизи каматне стопе и то "више него што је првобитно замишљао".

