ОВО ВОЋЕ ИЗ СРБИЈЕ СВЕ ТРАЖЕНИЈЕ У ЕНГЛЕСКОЈ, ПА ЧАК И У ИНДИЈИ! Берба у војвођанским селима у пуном јеку, род опао због априлског мраза, али скочила цена откупа
Већ месец дана у воћњацима се беру јабуке. Као што се и очекивало, биће их мање него прошле године, због априлског мраза.
- По прогнозама WAPA (World apple and pear association). род ће бити нижи за 26-27 процената у односу на прошлу годину па ћемо ове године имати јабука од 240.000 и 280.000 тона - изјавио је за Дневник председник Serbia Does Apples Association Гојко Загорац.
53 динара навелико кошта килограм јабука златни делишес (воћар Реља Курјачки)
На домаћем и страном тржишту, казао је, наши воћари се сада могу уклопити са ценама, ако су принос и квалитет добри.
- Килограм навелико јабука гала кретао се од 85 до 90 динара на почетку бербе до 60-65 динара за прву класу сада.
Загорац је навео да смо прошле сезоне (2024/2025) извезли укупно 115.500 тона јабука, чија је просечна цена у извозу била 0.79 евра по килограму.
115.500 тона јабука извезено лане
У воћњацима је завршена берба јабука сорте гала и сада се убирају сорте златног и црвеног делишеса, грени смит, јонаголд....
Дугогодишњи воћар Реља Курјачки из Србобрана има две сорте јабука грени смит и златни делишес чији је род преполовљен у односу на лањску годину.
- Уместо по 60 тона по хектару, обе сорте јабука имаћу по 30 тона по хектару - рекао је Курјачки за Дневник.
Априлски мраз нанео је штете професионалним воћњацима упркос томе што имамо антифрост систем и контролисане услове производње.
Јабука ћемо имати између 240.000 и 280.000 тона (по прогнозамаWAPA)
Оно што воћарима сада даје наду, казао је Курјачки, јесте цена јабука.
- Златни делишес је скупљи за шест посто у односу на прошлу годину у ово време и сада кошта навелико 53 динара, док ће јабуке грени смит бити скупље за око 20 посто него лане, јер су више тражене.
У Турској и Кини мањи род
По прогнозама WАПА, принос јабука у Европској унији ће ове године по количинама бити сличан као и лањске године.
- У Пољској је планиран принос од око 3.300.000 тона јабука. Воћа ће бити мање на турском тржишту које је страдало од мраза, па ће јабука имати мање за око 40 процената, односно око 1.500.000 тона јабука мање. Очекује се и да ће Кина имати мање јабука, за око пет процената, односно на тамошњем тржишту биће нижи принос за 2.000.000 тона.
Мањи род јабука осетиће се и у нашој земљи, затим Молдавији, Украјини и тако даље.
Курјачки јабуке продаје на домаћем тржишту и извозницима који их продају у Индију и Енглеску.
- Већ неколико година имамо прилику да јабуке извозима на нова тржишта. Сваке године имамо нове купце из далеких земаља. Ранијих година скоро 90 одсто јабука одлазило је у Руску Федерацију, али их тамо све мање извозимо. Руси имају сада своје јабуке, а ми наше продајемо чак у Индију, Енглеску. - навео је Курјачки.
