12.09.2025.
МЕКАН, СОЧАН, НЕОДОЉИВ! Направите овај колач са јабукама, орасима и сувим воћем САВРШЕН је уз чај или кафу

12.09.2025. 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
Фото: youtube prinstcrin/COMPARTIENDO MI COCINA

Испробајте рецепт за мекани колач са сувим воћем, јабукама и орасима. Сочан, лаган и без глутена – идеалан за доручак или десерт уз чај и кафу.

Воћни колачи су увек радо виђени на столу, а овај рецепт спаја једноставне састојке у десерт који је и укусан и лаган за припрему. Јабуке дају сочност, ораси и суво воће пријатну хрскавост, а амарант и пиринчано брашно чине га хранљивим и безглутенским. Најлепше од свега је што се све лако умути и брзо пече, па колач можете спремити и усред ужурбаног дана.

Основне информације

Кухиња: домаћа

Тип јела: колач

Порције: 8–10 парчића

Укупно време припреме: око 1 сат

Тежина: лака

Фото: youtube prinstcrin/COMPARTIENDO MI COCINA

Састојци:

           3 јајета

           2 јабуке 

           90 г отопљеног путера 

           120 мл млека

           2 шоље амаранта (око 85 г)

           50 г ораха

           50 г смеђег шећера 

           пола кесице прашка за пециво 

           100 г пиринчаног брашна

           40 г сушених брусница 

 

Припрема:

Умутите смесу

Умутите јаја са смеђим шећером док не постану пенаста. Додајте отопљен путер и млеко, па сједините.

Додајте јабуке

Ољуштите и изрендајте јабуке, па их умешајте у смесу.

Умешајте суве састојке

Помешајте пиринчано брашно, амарант и прашак за пециво, па их постепено додајте у смесу и сједините.

Додајте орашасте плодове и суво воће

Убаците насецкане орахе и сушене бруснице, па све добро промешајте.

Припремите калуп

Излијте смесу у плех обложен папиром за печење. По врху поређајте танке кришке јабука и поспите још мало сувог воћа за декорацију.

Завршни кораци

Пеците у рерни загрејаној на 180°Ц око 35–40 минута, док колач не порумени и не постане чврст на додир. Оставите колач да се охлади, па по жељи поспите прах шећером.

 

Извор:
ствар укуса.мондо
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
