МЕКАН, СОЧАН, НЕОДОЉИВ! Направите овај колач са јабукама, орасима и сувим воћем САВРШЕН је уз чај или кафу
Испробајте рецепт за мекани колач са сувим воћем, јабукама и орасима. Сочан, лаган и без глутена – идеалан за доручак или десерт уз чај и кафу.
Воћни колачи су увек радо виђени на столу, а овај рецепт спаја једноставне састојке у десерт који је и укусан и лаган за припрему. Јабуке дају сочност, ораси и суво воће пријатну хрскавост, а амарант и пиринчано брашно чине га хранљивим и безглутенским. Најлепше од свега је што се све лако умути и брзо пече, па колач можете спремити и усред ужурбаног дана.
Основне информације
Кухиња: домаћа
Тип јела: колач
Порције: 8–10 парчића
Укупно време припреме: око 1 сат
Тежина: лака
Састојци:
• 3 јајета
• 2 јабуке
• 90 г отопљеног путера
• 120 мл млека
• 2 шоље амаранта (око 85 г)
• 50 г ораха
• 50 г смеђег шећера
• пола кесице прашка за пециво
• 100 г пиринчаног брашна
• 40 г сушених брусница
Припрема:
Умутите смесу
Умутите јаја са смеђим шећером док не постану пенаста. Додајте отопљен путер и млеко, па сједините.
Додајте јабуке
Ољуштите и изрендајте јабуке, па их умешајте у смесу.
Умешајте суве састојке
Помешајте пиринчано брашно, амарант и прашак за пециво, па их постепено додајте у смесу и сједините.
Додајте орашасте плодове и суво воће
Убаците насецкане орахе и сушене бруснице, па све добро промешајте.
Припремите калуп
Излијте смесу у плех обложен папиром за печење. По врху поређајте танке кришке јабука и поспите још мало сувог воћа за декорацију.
Завршни кораци
Пеците у рерни загрејаној на 180°Ц око 35–40 минута, док колач не порумени и не постане чврст на додир. Оставите колач да се охлади, па по жељи поспите прах шећером.