РЕКОРДАН БУЏЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Јака аграрна политика значи јака држава! У овој години 109,6 милијарди за подстицаје пољопривредницима, а ово су услови
Буџет за пољопривреду у 2025. години је рекордан, а према последњим статистичким подацима, пољопривредним произвођачима до сада исплаћено готово 90 милијарди динара по основу различитих подстицаја. До краја године планирана је исплата преосталих средстава опредељених буџетом, чиме ће држава у потпуности испунити своје обавезе према произвођачима.
У 2025. години држава је у аграрном сектору обезбедила рекордан буџет, око 109,6 милијарди динара за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.
Средства су распоређена кроз више врста подстицаја- директна плаћања, мере руралног развоја, посебне подстицаје, кредитне подршке и програме ИПАРД III.
Тако је за произвођаче који узгајају такве краве ове године подстицај увећан са 40.000 на 55.000 динара по грлу, за оне који сејe земљу под условом да су носиоци активних пољопривредних газдинстава и да су у регистру земљишта и газдинстава, издвојено 17.000 динара по хектару, док је за велике инвестиције у пољопривреди, односно модернизацију произвођача, Уредбом предвиђено по 500.000 динара за тракторе и исто толико за изградњу/опремање објеката.
Ко може да конкурише
Како Министарство пољопривреде истиче, газдинство мора бити регистровано у Регистру пољопривредних газдинстава, а земљиште које се користи мора бити пријављено, искористиво и по закону.
Подаци о куповини или о улагањима морају бити поткрепљени рачунима и доказима.
Јавни позиви имају рокове – важно је пратити објављене позиве, време подношења захтева, документацију.
За газдинства у зонама са отежаним условима (рурална подручја, планински делови) обично постоји увећање подстицај.
Мотивација младима за повратак на село и оснаживање мањих газдинстава
Подстицаји у пољопривреди нису само помоћ пољопривредницима – они су стратешки алат државне политике, са широким економским, друштвеним и безбедносним последицама.
Они омогућавају пољопривредницима да произведу довољно хране за домаће становништво. Без домаће производње, држава постаје зависна од увоза, што је опасно у време криза.
Подстицаји могу да задрже људе у руралним срединама и чак мотивишу младе да се врате или остану на селу, јер јаке руралне заједнице значе стабилно друштво.
Такође, многи пољопривредници немају ресурсе да сами набаве савремену механизацију или подигну нове објекте.
Државни подстицаји могу убрзати прелазак на савремене и одрживе технологије, попут дигиталне пољопривреде, паметног наводњавања, енергетске ефикасности.