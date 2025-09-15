Мапа европског богатства се променила ЕВО ГДЕ САДА ЖИВЕ МИЛИЈАРДЕРИ Ово је престоница најбогатијих
Док су Лондон и Париз и даље на врху листе, нови градови, као што су Амстердам, Копенхаген и Барселона, избијају у први план, преобликујући економски пејзаж континента.
Ове промене привлаче предузетнике, научнике и инвеститоре, обликујући тржишта рада и инвестиционе токове.
Ево прегледа најбогатијих градова Европе:
Лондон - Британска престоница остаје симбол финансијске моћи са 227.000 милионера и 62 милијардера. Упркос Брегзиту, Лондон је и даље седиште највећих светских банака и инвестиционих фондова, а његова "Сити" четврт привлачи капитал из свих крајева света.
Париз - Други најбогатији град у Европи. Поред тога што је глобални центар луксузне робе и моде, Париз је и седиште другог највећег банкарског центра еврозоне, са 165.000 милионера и 43 милијардера.
Франкфурт - Срце европског банкарства, домаћин је Европске централне банке. Његова улога је ојачана након Брегзита.
Цирих и Женева - Швајцарска остаје синоним за финансијску сигурност. Цирих, трећи најбогатији град у Европи, дом је значајног броја ултрабогатих, са више од 100.000 милионера. Женева, са 74.200 милионера и 6 милијардера, кључна је за приватно банкарство и међународну дипломатију.
Луксембург - Један од најмањих, али и најмоћнијих финансијских центара на свету. Изградио је репутацију захваљујући повољној пореској политици и политичкој стабилности.
Амстердам - Дигитални пионир, водећи је технолошки центар са либералном пословном климом и одличном повезаношћу.
Минхен - Технолошки центар Немачке. Седиште је гиганата попут BMW-a и Сименса, уз растућу сцену високих технологија.
Милано - Модна престоница Италије, али и важно привредно чвориште са снажним банкарским и финансијским сектором.
Москва - Град са највише милијардера у Европи. Руска престоница има 74 милијардера и око 250.000 милионера.
Копенхаген и Стокхолм - Нордстромски модел успеха. Копенхаген је лидер у зеленим технологијама, док Стокхолм предњачи у стартап екосистему и телекомуникацијама.
Мадрид и Барселона - Шпански градови који су повратили економски сјај. Мадрид је административни и финансијски центар, док Барселона привлачи богате кроз туризам, дизајн и технолошке стартапе.
Беч - Спој традиције и модерног бизниса. Комбинује богату културну баштину са ИТ услугама и биотехнологијом, а стабилна економија и висок квалитет живота чине га пожељном дестинацијом.