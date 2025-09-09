ОВА ЕВРОПСКА ЗЕМЉА ЈЕ РАЈ ЗА БОГАТАШЕ Један потез власти донео јој хиљаде милионера ФИКСНИ ПОРЕЗ, ЛУКСУЗ И "ЛА ДОЛЧЕ ВИТА"
Док многе државе пооштравају правила за имућне, ова европска држава иде у супротном правцу.
Њена политика јединственог пореза привукла је стотине потрошача спремних да уживају у луксузном животу и све динамичнијој пословној сцени у Италији, у Милану. Чак и после одлуке да се 2024. године удвостручи једнократна накнада за богате појединце на иноструке приходе, са 100.000 на 200.000 евра, интересовање за "ла долце вита" готово да није спласнуло.
"Они послују на нивоу богатства где 200.000 евра годишњег пореза не мења много. То је као када вам кафа поскупи са два на четири евра, и даље ћете је пити", каже Матео Pella, виши брокер компаније Берксхире Hathaway ХомеСервице.
Према подацима консултантске куће Henley & Партнерс, Италија је ове године постала најтраженија европска дестинација за пресељење имућних. Процене су да је до сада стигло и до 3.600 нових "високовредних" резидената. Међу њима су и позната имена, египатски милијардер и сувласник фудбалског клуба Астон Вила, Насиф Савирис, као и потпредседник Голдман Sachsa, Ричард Гнод.
Милан у центру пажње
Порески режим са фиксним порезом уведен је 2017. године, након дужничке кризе еврозоне, у покушају да привуче стране инвеститоре и задржи домаћи таленат. То је покренуло талас нових бизниса намењених богатој клијентели, посебно у Милану, који постаје главни финансијски и модни центар земље.
Прилив богатих купаца довео је и до раста цена некретнина, од Тоскане и Ривиере, до Рима, Венеције и Фиренце. Најтраженији су ипак Милан и језера у његовом окружењу. Према проценама агенције Тецноцаса, цене у Милану су од 2017. порасле чак 49 одсто, док је просек у другим великим градовима био тек 11 одсто. Глобална консултантска кућа Knight Франк очекује даљи раст од 3,5 одсто у 2025.
Талас пресељења богаташа
Миграције милионера нису новост, у последњих десет година њихов број је готово утростручен, достигавши рекордне нивое 2024. Тренд ће се, према прогнозама, наставити и наредних година.
Док Француска разматра ширење пореза на богатство, а Швајцарска увођење нових правила за наследство, Велика Британија је у априлу укинула двовековни "нон-дом" режим, чиме су многи банкари и финансијери Лондон заменили другим европским метрополама, међу којима је и Милан.
"Државе широм света сада питају: Како да привучемо британске милионере и милијардере?", објашњава Стјуарт Вејклинг из Henley & Партнерс.
Предност Италије је у томе што њен систем пореза за богате функционише врло једноставно, уместо да плаћају порез на све приходе и имовину широм света, странци и Италијани који су најмање девет година живели у иностранству могу да плате фиксни годишњи порез од 200.000 евра и тиме се ослободе осталих дажбина, и то на период до 15 година.
