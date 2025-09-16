ВРАЋАЈУ СЕ АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ НА РАФОВЕ Инспектори ударили на трговинске ланце КОНТРОЛИШУ ВИШЕ ОД 5.000 ПРОИЗВОДА
Инспектори проверавају усклађеност цена са уредбом о ограничавању трговачких маржи у више од 80 објеката, где се контролише више од 5.000 производа.
Извештај ће бити објављен за недељу дана, изјавила је данас Сандра Докић из Министарства унутрашње и спољне трговине и додала да је примећено да је у трговинским ланцима урађено усклађивање цена.
Она је гостујући у Јутарњем програму РТС-а истакла да инспекцијска контрола подразумева проверу да ли су цене у складу са прописима, што захтева и одговарајућу документацију коју многи трговци у почетку нису имали, па су је накнадно достављали.
„Сада када смо прикупили податке, у наредним данима можемо очекивати прве резултате контрола. Циљ ове привремене мере, која ће трајати шест месеци, јесте да се цене производа држе под контролом”, објаснила је Докићева.
Напоменула је да су поједини трговински ланци у почетку повукли производе који су били на акцији, али да их сада враћају, трудећи се да се кроз конкуренцију наметну већим промоцијама и трајно нижим ценама.
То је, како је навела, обавеза на коју их уредба обавезује наредних шест месеци.
„Закон о забрани непоштене трговачке праксе нам је кључан након ове мере, да бисмо системски решили проблем који је довео до повећања цена. Нису трговински ланци радили нешто што им није било дозвољено, али сада хоћемо да се ускладимо са праксом ЕУ”, закључила је она.
Према њеним речима, уредбом су сада сви учесници на тржишту у равноправном положају, а очекује се да тржишна утакмица доведе до снижавања цена производа.
Подсетила је да се ограничење цена односи на марже које прелазе 20 одсто.