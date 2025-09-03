ОГРАНИЧЕЊЕ МАРЖИ САМО ПРВИ КОРАК У СРЕЂИВАЊУ ДОМАЋЕГ ТРЖИШТА Србију чека борба са трговачким гигантима
Ограничење маржи само је први корак у сређивању стања на домаћем тржишту, слажу се домаћи економисти.
Уредба о ограничењу трговачких маржи примењује се од прекјуче, а по речима првог потпредседника владе и министра финансија Синише Малог, то је резултовало смањењем рачуна за око 15 одсто у односу на раније. Професор Вељко Мијушковић с Економског факултета у Београду сматра да је ово само почетак системског приступа решавању проблема високих цена у Србији.
Иако нове мере обећавају позитивне ефекте, питање је да ли ће бити довољне за дугорочну стабилизацију тржишта. Пре свега, неопходно је спровести најављене законске реформе и обезбедити ригорознију контролу и казне за непоштовање прописа. Како Мијушковић истиче за Дневник, казне за трговце морају бити знатно веће да би се обезбедила пуна примена закона.
– Влада Србије треба да искористи наредних шест месеци да колико је могуће опорави домаћи производни и трговачки сектор, како би постојала конкуренција – изјавио је економиста Љубодраг Савић. Како је рекао, држава има посла са добро организованим и доминантним компанијама велике економске снаге и моћи, које ће наћи начин како да део тог смањења профита пребаце на произвођаче.
Савић је за Танјуг оценио да мера о ограничењу маржи не може да доведе до трајног појефтињења основних животних намирница зато што је ограничена на шест месеци. Не очекује да ће након истека ове уредбе трговински ланци оставити цене исте, већ да ће их вратити на ниво на којем су биле пре ове уредбе.
Безобразлук
- Било би добро решење када би ово могло да остане и да се продужи, али то је немогуће. Ово је ипак једна неопходна политичка акција, безобразлук је да нека велика предузећа у Србији имају тако високе марже – рекао је професор Савић.
Ако упоредимо колике су марже у Немачкој или у земљама из које долазе, установили бисмо да негде постоји разлика два или три пута, истакао је он.
Финансијски консултант Владимир Васић изјавио је поводом примене Уредбе о ограничењу трговачких маржи да се ефекат ових економских мера већ осећа. Али, сматра да је ово само привремена мера и да држава и њене институције морају да раде на проналажењу узрока зашто се то десило, како након укидања ове мере не би поново дошло до повеваћња цена.
– Ово је само привремени лек, добили смо аспирин да мало ублажимо температуру, али системске мере морају да дају резултат и нема предаха. Ово што се сад дешава је искривљено тржиште, односно, доминација појединих трговинских ланаца који користе прилику да продају своје производе и услуге много више. Ако неки трговински ланац има просечну маржу у Немачкој 20–25 одсто, а овде има 35 или 40 одсто, то није без разлога – рекао је Васић за Танјуг. – Овде имамо једну интервентну меру државе која се наљутила због нас грађана и реаговала под притиском јавности. Суштина је да морамо да нађемо који је узрок и како да одговорима на тај узрок. То не може да буде у неколико месеци, већ годину-две дана..
Васић је оценио да је право време за доношење овог пакета економских мера могло да буде и раније, с обзиром на висину цена. Додао је да је у Србији инфлација око 4,9 одсто, док је у ЕУ инфлација око два одсто. Тај притисак већ дуже постоји управо због тог искривљеног тржишта, рекао је Васић и додао да мале економије, каква је у Србији, морају да имају јаку и снажну државу и институције које треба светским дивовима да дају одговор. Васић је поручио да држава мора да организује српске привреднике, Србија треба да отвара своје трговинске ланце у окружењу и другим земљама, како би се на тај начин пласирали српски производи и услуге на тим тржиштима.