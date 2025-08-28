ВАЖНО ЗА ГРАЂАНЕ: 20.000 АРТИКАЛА ИМАЋЕ НИЖУ ЦЕНУ, ЕВО И КОЈИ СУ! Влада данас доноси Уредбу о смањењу маржи, примена већ од понедељка
Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће Влада Србије у току дана донети уредбу о ограничавању трговачких маржи и да ће од понедељка око 20.000 производа-артикала имати нижу цену.
Мали је истакао да је уредба о снижавању трговачких маржи резултат разговора са представницима трговачких ланаца.
- Нисмо изашли са овим мерама против трговинских ланаца већ смо сели са њима и постигли коначан одговор. Не радимо против било кога, никоме није циљ да уништава своју привреду. Од 1. септембра сви ће моћи да виде да ли ће ова мера дати резултате. Тржишна инспелција биће задужена за контролу - рекао је министар финансија за РТС.
Он је истакао да је и сам посетио продавницу и купио по један производ из категорија које ће бити обухваћене уредбом и додао да ће са фискалним рачуном од те куповине 1. септембра отићи у продавницу да поново купи исте производе и на тај начин види колика је уштеда.
- Ово је део ширих мера које предузимамо. У договору са НБС идемо и на смањење камата, и када је реч о потрошачким али и стамбеним кредитима. Када неко има кредит на 20-30 година уштеде ће бити од неколико хиљада евра кроз смањење каматних стопа која неће прелазити 7,5 одсто. Камате за потрошачке кредите биће мање за 0,5 одсто. Уз то, већ је преко 3.000 младих стекло своју прву некретнину захваљујући кредитима за младе - рекао је Мали.
Министар финансија каже да се посебно водило рачуна о пензионерима са најнижим примањима који ће имати субвенције за рачуне за струју, огрев.
Када је реч о преговорима за минималну зараду за следећу годину, министар подсећа да већ од октобра следи ванредно повећање минималне зараде.
- Први пут од октобра минимална зарада ће износити 500 евра, а са повећањем за следећу годину идемо на 550 евра. До краја 2027. године очекујем да ће минимална зарада износити 650 евра. Просечна зарада до краја године требало би да износи 1.000 евра, а у децембру нас очекује и повећање пензија - рекао је министар Мали.
Што се тиче државне касе министар финансија каже да је ситуација добра, и поред блокада које трају месецима.
- Смањен је број туриста, директних страних инвестиција, али очекује да ће са смиривањем ситуације земља врати на оне стопе раста које је имала - рекао је Мали.