НИЖЕ ЦЕНЕ ОД ПОНЕДЕЉКА Нове трговачкe марже од 1. септембра, уредба председника ступа на снагу ВЕЛИКЕ УШТЕДЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Када грађани у понедељак крену у набавку, цене за животне намирнице, артикле за личну хигијену и кућну хемију биће ниже, јер ће од 1. септембра трговачке марже на више од 3.000 производа бити ограничене на максималних 20 одсто. Ово је део из пакета нових економских мера који држава доноси у циљу побољшања стандарда грађана. Ради се о 23 групе артикала неопходних потрепштина у 24 највећа трговинска ланца. Просечна маржа трговаца креће се од 32 до 45,2 одсто, па се са овим смањењем њихове зараде очекује да ће малопродајне цене укупно бити снижене за око 15 одсто, што не значи да ће сваки производ за толико појефтинити.

Уредба којом ће зарада трговаца бити лимитиране на максималних 20 одсто, биће донета ове недеље, а важиће шест месеци, са могућношћу продужења и након тог периода. Ова мера се разликује од акције "Боља цена" која је била кратког даха и обухватала је снижавање цена само мањег број конкретних артикала одређених произвођача. Ограничавање трговачких маржи се сада односи на комплетне групе производа.

Министарство трговине очекује и тражи да оне у понедељак буду видљиво истакнуте и на рафовима. Међутим, имајући у виду мањак радне снаге и обим тог посла, вероватно ће се првих дана септембра толерисати ако запослени не стигну све да истакну на полицама. Чак и уколико нова цена није на етикети, потрошачима ће она бити наплаћена на каси, јер ће оне у систему бити нивелисане. Министарство ће спроводити строгу контролу реализације мера.

Како истиче министарка трговине Јагода Лазаревић, Министарство је приликом израде плана за заустављање раста цена заузело другачији приступ и извршило детаљну анализу како би се смањиле трговачке марже.

- Овога пута уз нови приступ направљен је другачији обухват мера који мора да садржи већи број производа, јер грађанима треба да се омогући да по приступачним ценама купују значајно већи број производа, и то не само хлеб и јаја већ и месо, пелене за бебе, кондиторе, кућну хемију, средства за хигијену и слично - рекла је Лазаревићева. - Верујем да ће опсегом бити обухваћен велики број производа и већи од 3.000, јер је број од 3.000 утврђен по једном великом трговинском ланцу.

Говорећи о томе где су највише марже и где се очекују највећи ефекти, истакла је да је фасцинантно колике су марже на пекарске производе.

- Причамо о есенцијалним производима, не причамо о нечему што је можда, у мери луксузних производа - каже министарка. - Кондитори, такође, чоколаде, ја разумем да је скочила цена какаоа, као и кафе, али та померања на тржиштима на горе, поготово берзанске робе, врло често се вишеструко повећа на крају, као да узимају неки ефекат неког будућег скока.

Према њеним речима, трговци ће бити у обавези да доставе Министарству, када примена уредбе почне, њихове ценовнике за те производе на дан 1. септембар. Како би се утврдило да ли је било неких злоупотреба, и да ли су неки искористили август, када су се мере најављивале, да вештачки подигну цене, доставиће и пресек за 1. август.

Коментаришући наводе у јавности појединих представника трговинских ланаца, да ће мере имати разоран утицај на трговце и изазвати сиву економију и несташице појединих производа, она је рекла да се ови апокалиптични сценарији апсолутно неће десити.

- И те како ћемо водити рачуна, уредба предвиђа, које ће количине робе на лагерима морати да буду да бисмо обезбедили стабилност снабдевања - наглашава министарка. - Ти који критикују, како ћемо да сахранимо мале трговце, то није тачно. Мали трговци и они који су најслабији нису уопште обухваћени овом мером.

Међу мерама за побољшање животног стандарда је и постављање границе за камате на кредите, попусти на рачуне за струју, као и смањење цена које ће социјално угрожени плаћати за дрво за огрев.

После свирања могу и за појас да задену

Професор Економског факултета у Београду Вељко Мијушковић оценио је да су мере које се односе на ограничавање трговачких маржи добре за све грађане, јер нису усмерене само на најсиромашније слојеве становништва.

- Уопште не мислим да ће мере негативно утицати на стране трговачке ланце да избегавају пословање и долазак овде - каже Мијушковић. - Подсетићу да и неки ланци који су касније ушли на наше тржиште, да их сада не именујемо, са знатно нижим и повољним ценама, веома брзо су се адаптирали на локалне услове и подигли те цене. Значи, на нама је да поставимо одређена правила или лимите.

Стручњак за менаџмент државне управе Михајло Рабреновић сматра да је ово заокружен, целовит пакет мера који може да помогне и да би грађани требало да осете бољитак.

- Дошло је до једне врсте картела, монополског положаја неколико трговинских ланаца, који су од короне подигли своје марже, њихови рачуноводствени извештаји су импресивни, и то показује да има простора да се нађе начина да се засвира и за појас задене - каже Рабреновић.