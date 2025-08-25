ЕВО ШТА СВЕ ПОДРАЗУМЕВА ПЕТ МЕРА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДСТАВИО ВУЧИЋ За пензионере са најмањим примањима 1.000 динара попуста на рачун за струју, у децембру Закон о спречавању непоштених трговачких пракси
Нове мере државе за бољи стандард грађана, које је јуче представио председник Александар Вучић, предвиђају ограничавање трговачких маржи на 20 одсто од 1. септембра за око 3.000 производа из 23 категорије, снижавање камата на кредите, измену закона о извршитељима тако да неће моћи да одузму дужнику једину некретнину до 60 квадрата, додатне попусте на рачунима за струју за најсиромашније, пензионере и борце, као и ниже цене огрева, а за најугроженије ће бити бесплатан.
Марже
Када је реч о ограничавању маржи у малопродаји и велепродаји биће донета наредне недеље уредба која ступа на снагу 1. септембра и важиће шест месеци. Односиће се само на велике трговце на мало и велико, чији је пословни приход у 2024. већи од 4,5 млрд динара и обухватиће око 3.000 производа из 23 категорије: хране, кућне хемије и производа за личну хигијену.
Марже у трговини на мало биће ограничене на највише 20 одсто, које се сада код највећих трговаца на мало крећу до 46 одсто. Очекује укупно снижавање цена тих производа од око 15 одсто. Такође биће ограничене марже у трговини на велико на највише 20 одсто (кумулативно) без обзира колико трговаца има у низу.
Предвиђено је ограничавање укупног износа свих додатних накнада које трговац на мало фактурише добављачу (офови) на максимално 10 одсто (рабат). Када је реч о предлогу мера мера подршке кућном буџету грађана, ниво цена хране у Србији износи 95,7 одсто просека ЕУ, што је знатно више него у земљама региона и у односу на њих највише је и порастао у периоду 2020-2024 - за 14,6 одсто и зато се се планирају нова нова законодавна решења.
У октобру ове године планирају се измене и допуне Закона о трговини, којим се транспонује Директива ЕУ о истицању цена. Истовремено новим Законом о заштити потрошача биће прописана обавеза истицања ценовника трговцима у циљу бољег информисања потрошача, али и праћења кретања цена од надлежних институција.
У децембру ове године планира се први пут доношење Закона о спречавању непоштених трговачких пракси којим ће се системски стати на пут прекомерним и све бројнијим накнадама које трговци фактуришу добављачима, а које се код великих трговинских ланаца крећу у распону од 25 до преко 50 одсто и често су значајно више од самих рабата/попуста које добављачи дају трговцима односно износа трговачких маржи које утичу на формирање крајњих цена у малопродаји.
Смањење каматних стопа на кредите
По питању смањења каматних стопа на кредите, предвиђена је мера намењена запосленим лицима и пензионерима чија су редовна месечна примања до 100.000 динара и на тај начин биће обухваћено више од 50 одсто запослених лица и највећи број пензионера. Банке ће се обавезати да снизе номиналне каматне стопе на појединачнојоснови на банкарске кредите наведеним корисницима: за динарске готовинске и потрошачке кредите максималног износа до 1.000.000 динара, за три процентна поена (са доњом границом каматне стопе до 7,5 одсто) у односу на просечну номиналну каматну стопу по којој је банка одобравала ове кредите у јулу месецу 2025. године.
За динарске кредите за рефинансирање готовинских и потрошачких кредита (за клијенте банке), без ограничења износа, за три процентна поена (са доњом границом каматне стопе до 7,5 одсто), у односу на просечну номиналну каматну стопу по којој је банка одобравала готовинске кредите у јулу 2025. за посебне готовинске кредите максималног износа до 1.000.000 динара и кредите за рефинансирање који се одобравају пензионерима са укљученим животним осигурањем, за три процентна поена (са доњом границом каматне стопе до 10,5 одсто) у односу на просечну номиналну каматну стопу по којој је банка одобравала готовинске кредите у јулу месецу 2025. године.
За стамбене кредите за куповину прве стамбене непокретности, до 0,5 процентних поена у односу на стандардну понуду по којој је банка одобравала ове кредите у јулу месецу 2025. године. Без трошкова обраде кредита за све наведене кредите банака. На пример, за нови стамбени кредит у износу 90.000 евра на 30 година - висина номиналне камате је 4,50 одсто. За стамбене кредите смањује се за 0,5 индексних поена и дозвољава се рефинансирање људима који већ имају кредите, а који испуњавају ове услове - до 100.000 динара примања и до 100.000 динара пензије.
На пример, ако је на данашњи дан еврибор 2,15 одсто наших 2,05 одсто, снижење у процентима износи 5,70 одсто. Банке ће се обавезати у договору са Народном банком Србије да до 15. септембра 2025. објаве посебне понуде ових кредита на својим интернет страницама када ће и почети са одобравањем тих кредита, а кредити под овим условима ће бити у понуди најмање 12 месеци. НБС објавиће посебне понуде свих обухваћених банака на својој интернет страници. Код већине банака снижавање каматне стопе на готовинске и потрошачке кредите наведеним грађанима на око 7,5 одсто (што је просек у Европској унији), а за посебне готовинске кредите са укљученим животним осигурањем на око 10,5 одсто у делу укупних готовинских и потрошачких кредита укупна уштеда за грађане и око 40 милијарди динара у наредних пет година.-
За цео период отплате готовинског кредита на шест година уштеда на камати ће у појединим случајевима за максимални износ кредита бити и 200.000 динара, за цео период отплате стамбеног кредита од 90.000 евра на 30 година уштеда на камати може износити и преко 9.000 евра.
Закон о извршењу и обезбеђењу
Када је реч о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, неће моћи да се изврши принудна продаја јединог дома лица које у њему живи без посебне одлуке суда. Суд је дужан да у посебном поступку испита да ли је то једини дом дужника, колика је вредност потраживања, социјалне и породичне околности дужника, да ли дужник има неке друге непокретности и постојање евентуалних алтернативних мера наплате.
Први услов је да се ради о јединој непокретности извршног дужника.
Други услов се тиче дужине трајања пријављеног пребивалишта које је евидентирано на кућном броју/адреси на којој се налази непокретност и оно је постављено на најмање пет година пре подношења предлога за извршење (ако та адреса није пасивизирана)
Трећи услов се тиче квадратуре те непокретности у односу на коју извршни дужник хоће да активира заштиту и она је ограничена на 60 метара квадратних.
Четврти услов тиче се висине новчаног потраживања - важно је да главница потраживања које се намирује не прелази половину тржишне вредности непокретности утврђене у складу са актом јединице локалне самоуправе (овим актом који је јаван за сваки град/општину се води и сваки јавни бележник када разрезује накнаду за исправе које оверава).
Пети услов је кључна заштита од злоупотреба овог механизма који се уводи и она се огледа у томе да није било каквог располагања имовином, тендециозног, како би се механизам активирао. Потребно је да извршни дужник у периоду од три године пре дана подношења предлога за извршење није продао или поклонио другу непокретност или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или закључио уговор о доживотном издржавању.
Шести услов - судска одлука да је ово једини дом.
Попусти за струју
Најављени су додатни попусти на рачунима за електричну енергију за најсиромашније грађане, борце и пензионере са примањима до 25.000 или 28.000 динара - што ће ускоро бити утврђено. За попусте на рачунима за струју уведе су нове категорије - борци прве, друге и треће категорије, већи број пензионера и сиромашних домаћинстава, како би могли да плаћају нижу цену електричне енергије, Сви пензионери који имају пензију до најниже и најнижу и бројило на своје име имаће попуст на рачунима за електричну енергију 1.000 динара месечно током грејне сезоне односно од октобра до априла 2026.
Близу 240.000 пензионера прима најнижу или до најниже пензије и сви који међу њима имају бројило на своје име добиће попуст 1.000 динара на рачуну, без предавања иједног папира, без стајања у реду, већ аутоматски разменом података између релевантних институција. Тако ће бити заштићене рањиве групе и наши најстарији грађани, као резултат мера које су припремили Министарство рударства и енергетике и Влада Србије. Велики број ових пензионера чине пољопривредне пензије, затим самосталне делатности...
Ова мера успешно је спроведена пре две године, када је око 100.000 пензионера имало умањење на рачунима. Домаћинства која имају статус енергетски угроженог купца (то су социјалне категорије грађана - породице слабијег материјалног статуса, примаоци новчане социјалне помоћи, увећане новчане социјалне помоћи, дечјег додатка или увећаног додатка за помоћ и негу другог лица) већ остварују попуст до 40 одсто на електричну енергију, или до 60 одсто за гас и грејање. Од ове године они ће задржати ове повластице без обзира на потрошњу електричне енергије, и додатно за оне који остварују попуст на електричну енергију неће се односити промена границе за улазак у црвену зону. Осим тога имаће и додатних пет одсто попуста на редовно плаћање рачуна до 28. у месецу (укупно 10 одсто, са пет одсто које имају сви потрошачи).
Дакле, домаћинства са најнижим приходима, који остварују право на олакшицу, посебно она која се зими греју на струју ће имати знатно ниже рачуне за електричну енергију, додатни попуст за редовно плаћање рачуна и за њих граница за улазак у црвену зону остаје непромењена. Радиће се на томе да се повећа број грађана обухваћеним овим олакшицама. Тренутно око 70.000 домаћинстава користи ову олакшицу. Остваривање овог права код наведених прималаца социјалне помоћи максимално је поједностављено - један папир који грађани и попуњавају у општини у којој живе којим бирају да ли желе умањење на рачуну за струју или гас.
Смањење цене огревног дрвета
Јавно предузеће Србијашуме предлаже примену додатних мера за одређене категорије становништва и то кроз умањење цена огревног дрвета: За социјално угрожене категорије становништва (корисницима права из социјалне заштите), важећа цена за огревно дрво од 4.581 динар/м3 би се умањила за 36,7 одсто и износила би 2.900 динара/м3.
За пензионере, особе са инвалидитетом, војне и цивилне инвалиде рата, чланове породица палих и преминулих бораца, војних и цивилних инвалида рата важећа цена за огревно дрво тврдих лишћара од 5.269 динара/м3 би се умањила за 15% и износила би 4.470 динара/м3. Бесплатан огрев, по осам метара кубних за 1.000 најугроженијих породица.
Ефекти ограничавања трговачких маржи биће повећање куповне моћи становништва кроз значајне уштеде у кућном буџету, подршка великом броју добављача из редова микро, малих и средњих произвођача у пољопривредно-прехрамбеном сектору.
Мера за кредите намењена је запосленим лицима и пензионерима чија су редовна месечна примања до 100.000 динара и на наведени начин биће обухваћено више од 50 одсто запослених лица и највећи број пензионера. Према изменама закона о извршењу и обезбеђењу не може се извршити принудна продаја јединог дома лица које у њему живи без посебне одлуке суда. Предвиђени су попусти на рачунима за електричну енергију за посебне категорије становништва. Када је реч о огревном дрвету - предвиђена је измена Закона о извршењу и обезбеђењу: умањење цена огревног дрвета и бесплатно огревно дрво за најугроженије породице.